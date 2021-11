Schwaben kocht: Ihre Allgäuer Rindsrouladen sind eine runde Sache

Plus Petra Geiger aus Buch hat ein Rezept für Allgäuer Rindsrouladen für unser Magazin "Schwaben kocht" eingereicht. Das Geheimnis steckt in der Füllung.

Wenn man Petra Geiger nach ihrem Rezept der „Allgäuer Rindsrouladen“ fragt, kommt sie ins Schwärmen. Eine „sehr leckere Sache“ sei das Gericht. Es schmecke herzhaft, aber auch mild und zusammen mit der Soße cremig. „Mit Schupfnudeln mögen wir es am liebsten“, sagt sie und freut sich. Denn ihr Rezept wurde für das Kochheft unserer Zeitung „Schwaben kocht“ ausgewählt.