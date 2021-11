Terminmanagement: Die Verwaltung in Buch wird ein Stück moderner

Plus Immer mehr Menschen wollen im Rathaus Buch telefonisch Termine vereinbaren. Das führt zu Problemen bei den Arbeitsabläufen. Ein neues System soll Abhilfe schaffen.

Mit dem Ziel, unnötige Menschenansammlungen sowie einen unkontrollierten Zugang zum Verwaltungsgebäude zu vermeiden, ist die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Buch in Corona-Zeiten auf ein System mit Terminvergabe umgestiegen. Sowohl für die Angestellten als auch für die Bürgerinnen und Bürger habe das wesentliche Vorteile mit sich gebracht, resümierte VG-Vorsitzender Markus Wöhrle bei der Gemeinschaftsversammlung. Diese entschied sich deshalb einstimmig für die Anschaffung und Verwendung eines Terminmanagement-Systems.