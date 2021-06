Buch

13:56 Uhr

Unfall bei Rennertshofen: Auto fährt auf Lkw auf

Plus Auf der Staatsstraße zwischen Rennertshofen und Breitenthal hat sich am Mittwochmittag ein Unfall ereignet. Im Verkehr kam es deshalb auch zu Behinderungen.

Von Wilhelm Schmid

Gegen 13 Uhr ist es am frühen Mittwochnachmittag zu einem Unfall auf der Staatsstraße 2018 zwischen Rennertshofen und Breitenthal gekommen: Wie sich bei den polizeilichen Ermittlungen herausstellte, war eine 73-jährige Frau mit ihrem Auto aus Richtung Illertissen kommend in Richtung Krumbach unterwegs, als sie auf der langen Geraden einem vorausfahrenden Lastzug auf den Unterfahrschutz an dessen Fahrzeugende aufprallte.

