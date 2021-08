Buch

vor 32 Min.

Unwetter im Juli hat massive Schäden in Bucher Schule hinterlassen

Plus Ein Unwetter Ende Juli hat für die Verwaltungsgemeinschaft Buch ein teures Nachspiel. Schäden sind an der Grund- und Mittelschule entstanden.

Von Claudia Bader

An der Grund- und Mittelschule in Buch hat das Unwetter in der Nacht zum 24. Juli erhebliche Schäden hinterlassen. Das berichtete Vorsitzender Markus Wöhrle in einer Sitzung der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Buch. Aufgrund der massiven Regenfälle sei das Wasser an der Mauer entlang der Schulküche angestiegen. Nässe, Schlamm und Dreck seien sowohl in die Rothtalhalle als auch in die Schulturnhalle sowie in den angrenzenden Übergang zu den Lehrerumkleideräumen und in den Werkraum eingedrungen, so der Bucher Bürgermeister.

