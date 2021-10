Buch

12:30 Uhr

Vereinsförderung in Buch: Der Markt verteilt sein Sonderbudget

Plus 25.000 Euro stellt der Markt Buch Vereinen zur Verfügung, die unter der Corona-Pandemie leiden. Insgesamt 22 Vereine haben Bedarf angemeldet.

Von Claudia Bader

Bereits im November 2020 hat der Marktrat beschlossen, im Haushalt des Jahres 2021 ein Sonderbudget Vereinsförderung einzustellen. Über die Verteilung des Gesamtbudgets in Höhe von 25.000 Euro soll in Abhängigkeit der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und den Möglichkeiten, die den Vereinen zur Erwirtschaftung ihrer Mittel zur Verfügung stehen, entschieden werden, sagte Bürgermeister Markus Wöhrle in der jüngsten Sitzung des Marktrates.

