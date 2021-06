Wasserschaden: Feneberg in Buch bleibt nach Unwetter geschlossen

Plus Die Überflutungen durch das Unwetter im Landkreis Neu-Ulm haben auch Auswirkungen auf den Supermarkt.

Starke Regenfälle haben in der Nacht zum Donnerstag vor allem im südlichen Landkreis Neu-Ulm Schäden angerichtet. Auch der erst im vergangenen Jahr eröffnete Feneberg-Supermarkt in Buch ist davon betroffen.