vor 34 Min.

Buch: Wie ein Ehepaar den Steingarten in ein Pflanzenparadies verwandelt hat

Das Ehepaar Sabine Ablaßmeier und Ralf Dobrovitz aus Buch hat seinen einst zweckmäßig geplanten Garten in ein grünes Paradies zurückverwandelt – und bekommt nun viel „tierischen Besuch“.

Viel Stein, wenig Arbeit - so hatten sich Sabine Ablaßmeier und Ralf Dobrovitz ihren Garten vorgestellt. Doch wo einst Kiesbeete angelegt waren, locken heute Blumeninseln zahlreiche Insekten an.

Wer berufstätig ist, dem fehlt oft die Zeit, sich um den Garten zu kümmern. Da setzt macher auf bequeme Lösungen, so wie das Ehepaar Sabine Ablaßmeier und Ralf Dobrovitz, das in einem einem wunderschönen Holzhaus in Buch lebt. die Beiden wollten es erst einfach und pflegeleicht, doch dann kam alles ganz anders. Sie fanden auf ihre Art „zurück zur Natur“.

Der Garten sollte zur Erholung dienen

Ihren Garten wollten Sabine Ablaßmeier und Ralf Dobrovitz vor allem zur Erholung und Entspannung nutzen. Das war der Plan, als sie sich vor zehn Jahren etwas näher mit dem Gestaltungsthema befassten. „Wir entschieden uns für einen pflegeleichten Garten,“ erinnert sich Dobrovitz. Einiges konnte man sich bei anderen abschauen. „Bei unseren Spaziergängen stachen uns die Gärten, die wie mit dem Lineal gezogen waren, ins Auge.“

Dort dominierten Kiesbeete, Steinflächen mit ausgewählten Solitärpflanzen, die von einer Schicht Rindenmulch bedeckt waren. „Rückschauend muss ich sagen, es sah schon etwas langweilig aus“, räumt das Ehepaar ein, dennoch wollten die Zwei auch so etwas: „Unser Entschluss stand fest, das ist etwas für uns“.

Mit dem Unkrautvlies fing die Arbeit erst richtig an

Sie haben es bereut. „Heute wissen wir, spätestens nach drei Jahren bekommt jeder sein Fett weg.“ Als größtes Problem erwies sich das Unkrautvlies, das als Sperrschicht zwischen Erde und Kies gelegt wurde. Hier sammelte sich in den darauffolgenden Jahren viel organisches Material wie Blätter oder Erde an, die durch starken Regen auf das Vlies geschwemmt wurde. „Jetzt ging es mit der Gartenarbeit erst richtig los“, erzählt Dobrovitz. Jedes noch so kleine Pflänzchen probierte, zwischen den Steinen sesshaft zu werden. Die Wurzeln durchlöcherten das Vlies und „wir kamen mit dem Unkrautzupfen gar nicht nach“.

Den entscheidenden Anstoß etwas zu ändern bekam Sabine Ablaßmeier vor vier Jahren bei einem Kuraufenthalt. Dort lernte sie in einem Lehrgarten die rückenschonenden Hochbeete kennen. Danach stand ihr Entschluss fest, zuhause wollte sie nun ihr eigenes Gemüse anbauen: „Mit einer ganz neuen Blickweise auf unseren Garten fuhr ich begeistert nach Hause. Mein Mann baute gleich neben unserer Terrasse ein Hochbeet, wo Karotten, Salat, Kohlrabi und Kopfsalat gut gedeihen.“ Sie erntete so viel, dass sie einen Teil verschenkte.

Das Ehepaar Sabine Ablaßmeier und Ralf Dobrovitz aus Buch hat seinen einst zweckmäßig geplanten Garten in ein grünes Paradies zurückverwandelt – und bekommt nun viel „tierischen Besuch“.

Damit war der Schritt zurück zu mehr Grün getan. Schon bald folgte ein Gewächshaus. Als ihr Mann die Frage stellte, ob sie noch weitere Hochbeete wolle, gab es kein Zurück mehr. Ein Jahr später sollten zunächst Kugelbäume die Rasenfläche auflockern, doch die Natur eroberte das Terrain. Das Ehepaar erklärt warum: „Die vorgefertigten, runden Pflanzflächen wollten wir nicht bis zum Herbst brach liegen lassen. Bei einem Besuch in einer Gärtnerei kauften wir eine Wiesenblumenmischung und brachten sie in den Boden ein – das Beste was uns je passieren konnte.“

Das Ehepaar Sabine Ablaßmeier und Ralf Dobrovitz aus Buch hat seinen einst zweckmäßig geplanten Garten in ein grünes Paradies zurückverwandelt – und bekommt nun viel „tierischen Besuch“.

Nun entstanden bunte Blumeninseln. Ein Insektenhotel und Vogelhäuschen, das Vater Martin Dobrovitz hergestellt hatte, sowie ein Sommerflieder komplettierten das Gartenparadies. Von den Kugelbäumen sprach von da an keiner mehr. „Beim Blick von unserer Terrasse wird uns jeden Tag bewusst, was sich bei uns im Garten alles verändert hat“, erzählt das Ehepaar, „Falter, Insekten, Bienen, Vögel und ein Igelpärchen übernahmen die Kontrolle in unserem Garten.“ Das Insektenhotel hat der Buntspecht als Selbstbedienungs-Restaurant für sich entdeckt.

Die grüne Verwandlung ist jetzt drei Jahre her und die Beete haben sich herrlich entwickelt und stabilisiert. „Ich freue mich immer, wenn ich unsere Straße herunterfahre und mich die bunte Blumenpracht von weiten angrinst“, sagte Ablaßmeier. Mit einem Handy ausgerüstet stellt sich ihr Mann bei schönem Wetter sein eigenes Unterhaltungsprogramm zusammen. Man müsse nur richtig hinschauen, lautet seine Devise, wenn er seine „Untermieter“ im Garten fotografiert.

Weitere Nachrichten aus der Region lesen Sie hier:

Themen Folgen