Willkommensgeschenk: Buch pflanzt bald Bäumchen für jedes Neugeborene

Plus Mit einem besonderen Willkommensgeschenk begrüßt Buch künftig die neuen Bürger der Gemeinde. Für jedes Kind wird ein Baum gepflanzt.

Statt eines Lätzchens mit dem Marktwappen erhalten frischgebackene Eltern aus Buch und seinen Ortsteilen bald ein besonderes Geschenk: Als Willkommensgruß für jeden neuen Bürger organisiert die Marktgemeinde die Pflanzung eines Baumes. Bei seiner Sitzung stimmte der Bau- und Umweltausschuss geschlossen für diese zunächst auf drei Jahre befristete Initiative. Parallel dazu bietet sich Bürgern die Möglichkeit, Baum- oder Kübelpatenschaften zu übernehmen. Mit diesem sinnvollen Vorhaben gehe die Gemeinde mit gutem Beispiel voran, tue etwas für Natur und Klima sowie zur Verschönerung des Ortes, lautete das Resümee im Gremium.