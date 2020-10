vor 6 Min.

Buch beschafft drei neue Defibrillatoren

Die alten Geräte in der Marktgemeinde hatten keine gültige Zertifizierung

Bald werden in Buch für den Notfall wieder drei Defibrillatoren zur Verfügung stehen. Der Marktrat hat sich für die Ersatzbeschaffung von drei medizinischen Schockgeräten entschieden. Sie sollen in der Rothtalhalle Buch und im Vereinsheim Obenhausen sowie in der Bucher Sparkassenfiliale zur Verfügung stehen. Da auch die neuen Defibrillatoren von den Praxen Dr. Brachmann in Buch, Dr. Biesenberger in Illertissen sowie der Sparkasse Neu/Ulm-Illertissen gesponsert werden, müsse der Markt im Optimalfall nur 900 Euro beisteuern, sagte Bürgermeister Markus Wöhrle.

Die Defibrillatoren, die die Gemeinde beschafft hatte, mussten bereits zwei Jahre später außer Betrieb gesetzt werden. Es war herausgekommen, dass sie nicht zertifiziert waren. Eine Nachzertifizierung sei nicht mehr möglich gewesen, informierte Wöhrle. Der Austausch der Geräte sollte laut Ankündigung der Verkaufsfirma ab August 2020 erfolgen. Es werde aber eine Nutzungsentschädigung in Höhe von 479 Euro pro Gerät berechnet. Zusätzlich wurden die Preise für die zweijährige sicherheitstechnische Kontrolle der Defibrillatoren auf 500 Euro erhöht. Auch wegen der schlechten Betreuung während der Zertifikatsproblematik will der Markt Buch von weiteren Geschäften mit dieser Firma absehen und kauft die drei neuen Geräte bei einem anderen Anbieter. Sie kosten je 1917 Euro brutto und hätten den Vorteil, dass die vom Ersthelfer im Ernstfall angebrachten Kabel und Pads problemlos von den Geräten des Rettungsteams übernommen werden können.

Einstimmig entschied das Gremium zudem, für die Markträte und Ortssprecher weitere Geräte wie Laptops mit Zubehör zum Gesamtpreis von 3460 Euro brutto zu beschaffen. Die neue Bayernstraße im Gebiet „Bauernfeld III“ und das von Osten nach Westen verlaufende Teilstück der Jahnstraße werden zu Ortsstraßen gewidmet. (clb)

