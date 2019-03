08:00 Uhr

Bucher Hobbygärtner sind jetzt neu aufgestellt

Christina Kargl gibt ihren Vorsitz bei ab. Dabei kullern auch Tränen.

Von Dorothea Brumbach

Sie war stets der quirlige Antrieb des Obst- und Gartenbauvereins in Buch: Die jahrelange Vorsitzende Christina Kargl hat immer wieder neue Impulse in den Verein hineingetragen. Bei der Jahresversammlung hat sie sich für eine weitere Amtsperiode von vier Jahren nun nicht mehr zur Verfügung gestellt. Seit ihrem Amtsantritt 2007 repräsentierten sie und ihr Vorstandsteam den Gartenbauverein nach außen. Die örtlichen Markttage bereicherten die Mitglieder durch ihre Tombola und den Kuchenverkauf. Als Vertreter des Vereins nahmen sie an vielen Veranstaltungen teil. Referenten wurden eingeladen und das Kürbis- und Museumsfest auf Kargl’s Hof ist schon längst zur Tradition geworden.

Bucher Gartenbauverein: Es fließen Tränen beim Abschied

Rückblickend las Gertrud Kristen, die seit 2011 Schriftführerin ist, zum letzten Mal den Jahresbericht vor. Sie, sowie die Beisitzer Ernst Kargl (seit 2007), Karin Konrad (ebenfalls seit 2007) und Hermine Glöggler (seit 1995), kandidierten nicht mehr für ihre Ämter. Der stellvertretende Bürgermeister Willy Weiske leitete die Wahl.

Sie wurde per Akklamation vorgenommen und ging zügig über die Bühne. Ein bekanntes Gesicht, der ehemalige Schatzmeister, Bernhard Rogg, wurde einstimmig als neuer Vorsitzer gewählt. An seiner Seite steht weiterhin Cornelia Keppeler als Stellvertreterin. Als neue Schatzmeisterin wurde Susanne Furche gewählt. Das Amt des Schriftführers wird bis auf Weiteres vom Vorsitzenden ausgeübt. Viele neue Gesichter gibt es aber bei den Beisitzern. Im Team sind: Sonja Escher, Gudrun Grathwohl, Karin Kühn, Monika und Michael Lifka, Andrea Mück und Marion Paudler. Kassenprüferinnen sind Lilo Zell und Beate Renz. Ein paar Tränen flossen dann schon, als das neue Vorstandsteam die ehemalige Chefin Christina Kargl verabschiedete.

Und: Petra Wöhrle und Winfried Berger wurden an diesem Abend für 25-jährige Mitgliedschaft im Verein geehrt.

