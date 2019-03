08:00 Uhr

Bucher Sportverein wird 130: Das wird gefeiert

Festabend, Party und Dorfrocker-Konzert: Die Vorstandsmitglieder haben sich Einiges einfallen lassen, um ihr Jubiläum zu feiern. Doch es gab nicht nur rosige Zeiten für die Sportler.

Von Dorothea Brumbach

Auf die Plätze, fertig, los! In diesem Jahr feiert der TSV Buch sein 130-jähriges Bestehen. Die einzelnen Abteilungen feiern ebenfalls ihren Geburtstag: Von Beginn an wird in dem Verein geturnt, Laienspiel gibt es seit 120 Jahren, Tauziehen seit 100 Jahren, seit sieben Jahrzehnten wird Fußball gespielt, Skiausflüge macht der Verein seit 55 Jahren, die Tennisabteilung wurde vor 45 Jahren gegründet und seit 20 Jahren gibt es auch eine Rad- und Wandergruppe.

Die Dorfrocker spielen zum Vereinsjubiläum

Für das Vereinsjubiläum hat der Vorsitzende Willy Weiske gemeinsam mit dem Vereinsvorstand einige Events geplant, um den Anlass gebührend zu feiern. Gestartet wird am Samstag, 23. März, mit einem Festabend in der Rothtalhalle in Buch. Es werden viele Vertreter aus Politik und benachbarten Sportvereinen erwartet. Einige Mitglieder sollen bei der Gelegenheit geehrt werden. Der Staffelstab wird am Freitag, 12. April, ab 21 Uhr, bei einer 80er und 90er Party in der Rothtalhalle abgegeben. Wer dann noch nicht genug hat, kann noch bei einem Konzert der Dorfrocker am Ostersonntag, 21. April, um 19.30 Uhr weiterfeiern. Damit endet dann der Feiermarathon für den TSV Buch. „Der Verein ist gut aufgestellt um das große Veranstaltungsprogramm zu stemmen“, sagte Willy Weiske. „Wir wissen, dass ein großes ehrenamtliches Team hinter uns steht.“

Verein bietet Sportarten für jedes Alter

Viele Vorstandsmitglieder und ehrenamtliche Helfer haben seit der Gründung ihre Spuren im Verein hinterlassen. Sie haben den TSV Buch zu dem gemacht, was er heute nach außen hin repräsentiert. Ein Verein, der die Jugend fördert und sie durchs weitere Leben begleitet. Bis ins hohe Alter hinein findet jeder seinen Bedürfnissen entsprechend die richtige Sportart. Die Taekwondo Abteilung erweiterte im Jahr 2003 das große Sportangebot des Vereins.

In 130 Jahren hat sich vieles verändert: Heute kommt die nötige musikalische Begleitung für manche Turnstunden aus einem tragbaren CD-Radiorekorder mit MP3-Funktion. Im Gründungsjahr 1889 wurde das anders gehandhabt: Neben dem Vorsitzenden Karl Steinle wurde Lehrer Anton Jochum als Singwart ins Amt gewählt.

Auch der TSV Buch musste um seine Mitglieder kämpfen

Auch wenn heute gefeiert wird, war nicht immer alles rosig für den TSV. Er musste, wie viele andere Vereine auch, um seine Mitglieder kämpfen. Von 1899 bis 1927 probierten Wendelin Weber, Karl Mersch, Michael Hägele und Ottmar Schneider den Verein zu führen. Im Jahr 1909 kämpft Johann Grimm mit nur 10 Mitgliedern ums Überleben des Vereins. Xaver Berger schaffte die Aufwärtsentwicklung. Es waren 54 Mitglieder, die beim Gesang-Theater und Turnen mit neuen Turngeräten wieder Spaß am Vereinsleben fanden. 1935 wurde eine eigene Turnhalle gebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg bemüht sich Josef Steck um die Vereinsbelange.

Ab 1947 leitet Wendelin Schneider die Geschicke des Vereins. Der Aufwärtstrend war nicht zu übersehen. In den weiteren Jahren standen begleitend Oberturnwart Alois Geri, Hermann Schneider, Josef Dauner, Leopold Ruf, Walter Hafenrichter, Adam Hafenrichter, Adolf Reiter und Georg Schaflitzel dem Verein zur Seite. Während Rudolf Stelzer Vorstand war, fusionierte der Turn- und Fußballverein zum TSV Buch. Er stemmt den Bau des Fußballplatzes, gründet die Ski- und Tennisabteilung und schaffte eine unwahrscheinlich positive Aufwärtsentwicklung. Es folgten die Vorsitzenden Willi Braun und Karl-Heinz Müller. Im Jahr 2004 nahm Willy Weiske das Ruder in die Hand. Er ist seitdem das Aushängeschild des Vereins. Der Verein ist mittlerweie auf circa 1100 Mitglieder angewachsen. Nun erwarten alle gespannt den Startschuss für die erste Veranstaltung im Jubiläumsjahr des TSV Buch.

