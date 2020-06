vor 34 Min.

Bucher Vereine erhalten Unterstützung

Der Marktrat trifft mehrere Beschlüsse

Wälder, Abfallentsorgung, Löschwesen und Corona-Hilfen für Vereine: Mit einer großen Bandbreite an Themen haben sich die Bucher Marktgemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung befasst.

Positiv beschieden hat das Gremium eine geplante Neuanschaffung für die Freiwillige Feuerwehr Gannertshofen. Sie soll ein Löschfahrzeug erhalten. Das derzeitige Löschfahrzeug sei bereits mehr als 60 Jahre alt, sagte Bürgermeister Markus Wöhrle, nachdem der federführende Kommandant Markus Konrad den Ausrüstungsstandard der gemeindlichen Wehren dargestellt hatte.

Ebenfalls einstimmig beschlossen wurde die Vergabe der Zimmererarbeiten für die Sanierung des Flachdachs an der Rothtal- und Schulturnhalle in Buch. Der Auftrag geht an ein Illertisser Unternehmen.

In einem weiteren Punkt der Tagesordnung ging es um die Rückübertragung der abfallwirtschaftlichen Versorgung an den Landkreis Neu-Ulm. Da in fast allen Gemeinden in der Umgebung die Müllentsorgung zu den Aufgaben des Landkreises und nicht der Gemeinden zählt, wird derzeit eine Machbarkeitsstudie dazu auch im Kreis Neu-Ulm vorgenommen. Einstimmig beschlossen die Markträte, dass sich Buch an der Datenerfassung beteiligt.

Auf Unterstützung freuen können sich Bucher Vereine, die von der Corona-Krise hart getroffen wurden. Zusammen mit dem Landkreis kann der Markt finanzielle Hilfen in Höhe von insgesamt 8000 Euro vergeben. Vereine, die diese Förderung in Anspruch nehmen wollen, können sich mit einer kurzen Erläuterung ihrer jeweiligen Situation bei der Gemeindeverwaltung melden. (cad)

