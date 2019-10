vor 37 Min.

Bucher soll 300 Euro bezahlen - und erstattet Anzeige wegen Betrugs

Ein Inkassobüro hatte sich gemeldet. Doch dem Mann zufolge sind die Forderungen aus der Luft gegriffen.

Unangenehme Post von einem Inkassobüro aus Köln hat ein 58-jähriger Mann aus Buch in der vergangenen Woche erhalten. Das Büro stellte ihm etwa 300 Euro in Rechnung, weil er angeblich Ende Mai diesen Jahres mit seinem Wohnwagen am Gardasee geblitzt worden sei. Wie die Polizeiinspektion Illertissen mitteilt, gab der Mann an, die betreffende Strecke erst einen Tag später befahren zu haben. Er erstattete deshalb Anzeige wegen Betrugs. (az)

