Bücherei verlieh zuletzt fast 20000 Medien

Babenhauser Einrichtung bekommt Geld von der Gemeinde. Ein Wechsel im Team naht

Mehr als 12000 Medien, davon rund 10500 Bücher, warten in der Babenhauser Gemeindebücherei darauf, ausgeliehen zu werden. Auch Zeitschriften, Spiele und Tonträger gehören zum Bestand. „Wir können froh sein, eine so tolle Bücherei zu haben“, sagte deshalb Bürgermeister Otto Göppel in der Marktratssitzung und sicherte Zuschüsse zu. Auch einen Wechsel gab er bekannt: Christine Möst habe angekündigt, im kommenden Jahr die Leitung der Bücherei übergeben zu wollen. Zwei Jahrzehnte lang führte sie laut Göppel das Team, das derzeit 18 Mitarbeiterinnen umfasst, welche sich pro Woche insgesamt 52 Stunden ehrenamtlich engagieren. Christine Mösts Nachfolgerin komme voraussichtlich aus ihrem Familienkreis, weswegen mit einem „nahtlosen Übergang“ zu rechnen sei.

Die Gemeindebücherei verzeichnete zuletzt an die 20000 Entleihungen, ein Großteil davon entfällt auf Bücher. Fast 500 Menschen nutzen das Angebot, davon sind rund 160 Kinder bis zwölf Jahre. Elf Stunden pro Woche hat die Bücherei an der Fürst-Fugger-Straße geöffnet.

Der Markt Babenhausen unterstützt die Einrichtung finanziell. Er beteiligt sich in diesem Jahr mit 7800 Euro an den Betriebs- und Unterhaltskosten. 300 Euro stehen dem Team zur freien Verfügung. Außerdem bekommen die Mitarbeiter heuer 1000 Euro von der Gemeinde, mit denen sie neue Medien kaufen können, um die Sammlung zu erweitern und attraktiv zu halten.In den vergangenen Jahren waren es noch 1500 Euro. Auch die Schulverbände der örtlichen Grund-, Haupt- und Realschule sowie das katholische Pfarramt bezuschussen die Bücherei laut Bürgermeister. (stz)

In der Gemeindebücherei Babenhausen gelten ab 1. Oktober folgende Öffnungszeiten: Mittwoch, 10 bis 12 Uhr; Donnerstag, 16 bis 19 Uhr; Freitag, 14 bis 17 Uhr sowie Sonntag, 9.30 bis 11.30 Uhr.

