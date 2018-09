01.10.2018

Büffeln für das Fachabi

An der Illertisser Berufsschule ist ein neues Angebot gestartet. Was dahintersteckt

Illertissen Als Auszubildender in drei Jahren das Fachabitur erwerben: Das ermöglicht die „Berufsschule Plus“. Schüler nehmen dabei ausbildungsbegleitend Unterricht und legen schließlich Ergänzungsprüfungen in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik ab. An der Berufsschule Illertissen ist nun die landkreisweit erste solche Plus-Klasse gestartet. Schulleiter Klaus Hlawatsch begrüßte zusammen mit den unterrichtenden Lehrern 25 Schüler, die die neue Bildungschance nutzen wollen.

Wie das Landratsamt Neu-Ulm mitteilt, steht die Doppelqualifizierung „Berufsschule Plus“ Jugendlichen und jungen Erwachsenen offen, die mindestens eine zweijährige betriebliche Ausbildung absolvieren oder eine Berufsfachschule besuchen. Außerdem müssen sie im Zeugnis über den Mittleren Schulabschluss einen Notenschnitt von mindestens 3,5 in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik vorweisen können oder über die Oberstufenreife verfügen.

Der Einstieg in die „Berufsschule Plus“ ist im ersten oder im zweiten Ausbildungsjahr möglich, unabhängig davon, ob der oder die Auszubildende bereits die Berufsschule Illertissen besucht. Die Unterrichtszeiten der Plus-Klasse in Illertissen sind montags und mittwochs jeweils von 17.45 bis 20 Uhr, also am Abend nach der regulären Arbeit im Ausbildungsbetrieb.

Unterrichtet werden nach Auskunft des Landratsamts über drei Schuljahre verteilt insgesamt 240 Stunden Mathematik, je 200 Stunden Deutsch und Englisch, 80 Stunden Naturwissenschaften und 40 Stunden Gesellschaftswissenschaften. Zum Abschluss warten Prüfungen in Deutsch, Englisch und Mathematik auf die ambitionierten Lehrlinge. Wer die drei Ergänzungsprüfungen besteht und auch die Berufsausbildung erfolgreich abschließt, dem wird die Fachhochschulreife (Fachabitur) verliehen.

Landrat Thorsten Freudenberger und der Direktor der Berufsschulen Neu-Ulm und Illertissen, Klaus Hlawatsch, sehen in dem neuen Bildungsangebot eine „Stärkung der beruflichen Bildung im Landkreis Neu-Ulm“ und damit eine „Bereicherung für die Bildungsregion“. (az)

