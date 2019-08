vor 28 Min.

Bühnenjubiläum für Rezeptfrei: Auswendiglernen ist nicht ihr Ding

Christine Bayerle war schon dabei, als Rezeptfrei vor zehn Jahren seinen ersten Auftritt hatte. Im Interview spricht sie über ihre Faszination für diese Art von Theater.

Das Impro-Theater „Rezeptfrei“ hat vor ziemlich genau zehn Jahren seine erste Vorstellung im Jugendhaus in Illertissen gegeben. Und nun kürzlich, eine Dekade später: gleiche (Jahres-)Zeit, gleicher Ort und gleichermaßen improvisierte Handlung. Anlässlich ihres kleinen Jubiläums haben sich Christine oder „Tine“ Bayerle als noch verbliebenes Gründungsmitglied und die aktuelle Truppe eine Art Zehn-Jahres-Revue einfallen lassen: Improvisationen natürlich zu Beiträgen aus dem Publikum. Die rund 30 Zuschauer reagierten begeistert. Im Interview mit der Illertisser Zeitung erklärt Tine Bayerle die Besonderheiten eires Impro-Theaters.

Das Impro-Theater ist eine besondere Form des Schauspiels. Hat Sie das auf die Idee gebracht, auch in sogenannten herkömmlichen Inszenierungen mitzuspielen?

Tine Bayerle: Ja, hat es, allerdings nur bei kleineren Theaterprojekten, die einem Raum für eigene Gestaltung lassen. Mittlerweile genieße ich den Umstand sehr, dass man sich beim Impro nie einen Text merken oder auf sein Stichwort warten muss. Und stattdessen nach Bauchgefühl mitspielen kann. So braucht man sich nicht mit Gedächtnisproblemen auseinanderzusetzen, was für mich ein zentraler Vorteil ist.

Können Sie kurz erklären, wie ein Improvisationstheater funktioniert?

Bayerle: Das Impro-Theater funktioniert, indem die Spieler bestimmten Strukturen folgen. Es gibt unterschiedliche Formate und Spielformen, deren Aufbau man lernen kann. Wie sie mit Inhalt gefüllt werden, ergibt sich im Idealfall aus einer Synergie zwischen Spielern einschließlich Musikern und Publikum. Je besser diese Verbindung, desto kreativer und bunter die Szenen.

Wie wird beim Impro-Theatergeprobt, was muss der Darsteller können?

Bayerle: Ich würde sagen, grundsätzlich geht es bei den Proben darum, der eigenen Kreativität wieder mehr zu vertrauen. Die eigenen Ideen wertzuschätzen, ohne gleichzeitig daran krampfhaft festzuhalten, sondern immer bereit zu sein, die Idee des anderen im selben Maße groß werden zu lassen. Man übt, sich auf das Spiel der anderen einzulassen, sich genauso führen zu lassen wie man bereit ist, auch selbst Verantwortung zu übernehmen. Die Schauspieler sollten Lust auf Neues haben und nicht an „guten“ Ideen festhalten oder auf ein bestimmtes Stichwort warten. Für Schauspieler ist Impro sicher eine kreative Auszeit vom regulären Theater.

Wie wird Impro der gesellschaftlichen Aufgabe eines Theaters gerecht?

Bayerle: Improvisationstheater wird seinem gesellschaftlichen Auftrag gerecht, da es in der Regel Themen aus dem Alltag der Menschen aufgreift. Es kann zum Beispiel gesellschaftliche Fragen oder Problemstellungen auf mehr oder weniger subtile Art spiegeln und den Zuschauern so eine neue Perspektive anbieten. Impro muss nicht immer lustig sein und die Komik kann eine nebensächliche Rolle spielen. Letztlich geht es darum, die Menschen zu berühren, das kann durch eine Szene passieren, aber auch durch eine einzelne Figur. Wir nehmen uns gerne die Lokalzeitung vor oder behalten aktuelle Themen im Blick, die wir dann in das Programm einflechten.

Was war Ihr größter Erfolg und wobei gab es mal so eine richtige Panne?

Bayerle: Als „größten“ Erfolg würde ich die Auftritte bezeichnen, bei denen es uns gelungen ist, das Publikum zu erreichen und in einen gemeinsamen „Flow“ zu kommen. Das lässt sich schwer beschreiben, ein solcher Moment hat etwas Magisches. Man merkt dann, wie das Publikum Vertrauen fasst und mutiger wird und wie man selbst diese Verantwortung gut annehmen kann. Es ist sagenhaft, was dann alles entstehen kann! Gleiches gilt für eine so genannte „Panne“: Wenn es nicht gelingt, das Publikum zu erreichen und es keine energetische Verbindung gibt. Da es beim Impro keinen vorgearbeiteten Plot gibt, entsteht in erster Linie das, was sich aus dem gegenseitigen Miteinander entwickelt: Gegebenenfalls auf beiden Seiten das Gefühl, die Möglichkeiten nicht nutzen zu können. Wir durften schon beide Erfahrungen machen. Glücklicherweise aber deutlich mehr von der ersten Variante.

Das Interview führte Regina Langhans

