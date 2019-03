08:00 Uhr

Bürger sollen in Kellmünz alt werden können

Der Marktrat will sich stärker für Senioren einsetzen und überlegt, wie ein geeignetes Wohn- und Betreuungsangebot aussehen könnte.

Von Armin Schmid

In Kellmünz soll es bald seniorengerechte Wohnungen geben. „Wir müssen in der Richtung was unternehmen“, betonte Bürgermeister Michael Obst im Marktrat. So wie man sich für Schulen und Kindergärten einsetze, müsse man auch ein Leitbild für Senioren erstellen. Der demografische Wandel stellt die Kommunen laut Obst vor große Herausforderungen.

Östlich der Pfarrkirche St. Martin hat die Gemeinde zwei Grundstücke erworben, auf denen nach Möglichkeit Wohnraum für ältere Menschen entstehen soll. Laut Bürgermeister ist der Erwerb weiterer Grundstücke für diesen Zweck in Bereich des Möglichen. „Wir bohren da ein dickes Brett“, sagte Obst allerdings mit Blick darauf, dass es noch keine planerischen Ansätze für ein solches Vorhaben gibt.

Caritas-Chef informiert über möglich Betreuungsangebote in Kellmünz

Ein erster Schritt in diese Richtung war nun die Präsentation des Seniorenkonzepts „Illersenio“, dass der Geschäftsführer des Caritasvereins Illertissen, Dominik Rommel, vorstellte. In Kellmünz geht es laut Rommel darum, Wohn- und Lebensbedingungen zu schaffen, die es den Senioren erlauben, möglichst lange in ihrem Heimatort zu bleiben. Die Caritas bietet dafür verschiedene Pflegedienstleistungen an. Ein eigenes Seniorenheim sei für Kellmünz allerdings nicht das Richtige. Für die Marktgemeinde biete sich eher eine Wohnform aus dem Bereich „Wohnen mit Unterstützung“ an. Die Wohnungen könnten laut Rommel rund 40 bis 70 Quadratmeter groß und selbstverständlich barrierefrei sein. Letztlich gehe es darum, dass der Wohnraum für Senioren auch bezahlbar ist.

Senioren sollen Dienstleistungen buchen können

In Kellmünz wäre es laut Caritas-Geschäftsführer sinnvoll, wenn sich die Senioren bei Bedarf Essen, Wäscheservice, Reinigungsarbeiten oder Gartenarbeiten als Dienstleistung dazubuchen könnten. Gut wäre es demnach auch, wenn die Gemeinde einige Wohnungen erwerben würde, um diese als sozialen Wohnraum beispielsweise für einkommensschwache Rentner zur Verfügung zu stellen. Rommel sagte: „Das ist eine Möglichkeit für die Gemeinde konkret etwas gegen Altersarmut zu unternehmen.“ Bei dem knappem Budget der Senioren könne man auch Kleinstwohnungen schaffen.

Bei einer betreuten Wohnform wäre Caritas-Personal nur bei Bedarf vor Ort. Eine Rund-um-Betreuung sei dabei nicht möglich. Um eine vernünftige Betreuungsform anbieten zu können, müsste es in Kellmünz mindestens 15 seniorengerechte Wohnungen geben, sagte Rommel abschließend.

