Bürger wünschen sich mehr Bäume in Klosterbeuren

Mehrmals wandte sich ein Bürger an das Rathaus. Der Bürgermeister weist die Kritik zurück.

Vitus Reiter hätte es gerne grüner in Klosterbeuren. Mehrere Schreiben hat er deswegen schon an das Rathaus in Babenhausen adressiert. 2016, 2018, 2019. Darin bemängelt er, dass gesunde und ansehnliche Bäume gefällt worden seien. Vor allem aber: dass keine Bäumchen nachgepflanzt würden. „Das ist einfach nicht akzeptabel“, findet der Klosterbeurer. Was sagt die Marktgemeinde dazu?

Ahornbäume an der Dorfstraße, Eschen am Friedhofskreuz: Das sind zwei Beispiele für in den vergangenen Jahren abgeholzte Bäume, die Reiter in Erinnerung hat. Dabei seien die Gewächse gerade in Klosterbeuren bedeutsam. Viel Schwerlastverkehr fahre durch den Ort, in dem sich ein Ziegelwerk befindet. Bäume würden die Luft von Feinstaub und Ruß reinigen und als Sauerstoff- und CO2-Regulator wirken. Hinzu kämen Vorteile wie ein gesünderer Boden, ein Lebensraum für Tiere und eine optische Aufwertung des Ortsbilds. Reiter – der im Namen der örtlichen Bürgerinitiative (BI) agiert, die aus einem anderen Anlass gegründet worden war – legte eine Liste vor mit potenziellen Standorten für neue Bäume sowie mit geeigneten, pflegeleichten Sorten.

Bürgermeister Otto Göppel weist die Kritik auf Nachfrage unserer Redaktion teils zurück. Es würden durchaus Bäume nachgepflanzt, etwa am Friedhof – die Bereitschaft dazu sei da. Er räumt jedoch ein: „Manchmal hat man auch geschlafen.“ Manche Sorten sollten zu bestimmten Jahreszeiten gepflanzt werden. Bisweilen habe man sich nicht rechtzeitig darum gekümmert. Jedoch weist er darauf hin, dass seiner Kenntnis nach auch weniger Bäume auf gemeindlichen Grund gefällt wurden als angenommen.

Vitus Reiter moniert indes die Arbeit des Bauhofs. Er spricht von Ausreden. Die Forderung: striktere Anweisungen vonseiten der Gemeinde. Zudem rät er zu Aufklärungsarbeit über die Vorteile von Bäumen, etwa bei Bürgerversammlungen.

Jüngster Schauplatz des Baum-Zwists ist eine Fläche am Pumpenhaus in Klosterbeuren. Die Gemeinde hatte offenbar vor, dort zusätzliche Bäume pflanzen. Weil aber eine Druckleitung auf dem Grundstück verläuft, ist dies, wie sich laut Bürgermeister Göppel später herausstellte, nur begrenzt möglich. „Die Erfahrung hat gezeigt: Wir müssen da wegen des Wurzelwerks Abstand einhalten.“ Reiter ist der Ansicht, dass eine sinnvolle Bepflanzung in diesem Fall nicht möglich ist. „Wir schlagen vor, dort einen Blumentrog aufzustellen“, lautet ein wohl nicht ganz ernst gemeinter Kommentar in einem Schreiben, das er Anfang Mai ans Rathaus sandte. (stz)

