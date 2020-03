Bürgermeister Michael Obst wiedergewählt

Plus Der Kellmünzer Amtsinhaber startet in die zweite Amtszeit. Seite erste Reaktion: Ein großes Dankeschön.

Michael Obst startet in seine zweite Amtszeit. Erwartungsgemäß ist Michael Obst, einziger Bürgermeisterkandidat in der Marktgemeinde Kellmünz, wiederum zum Bürgermeister gewählt worden. 478 Kellmünzer Bürger hatten ihr Votum für Michael Obst abgegeben. 622 gültige Stimmen wurden bei der Bürgermeisterwahl insgesamt abgegeben. Obst selbst sah das Wahlergebnis als Chance und Verpflichtung, die Belange der Marktgemeinde für weitere sechs Jahre vertreten zu können.

Trotz Corona: Wahlhelfer zeigten vollen Einsatz

Der Bürgermeister dankte vor allem auch den Wahlhelfern, die sich trotz Corona-Unsicherheiten in den Dienst der Allgemeinheit gestellt hatten. Obst betonte, dass er ein Bürgermeister zum Anfassen bleiben wolle, ein vertrauensvoller Vorgesetzter für die Mitarbeiter der Marktgemeinde und ein engagiertes Gemeindeoberhaupt. In einer ersten Reaktion auf das Wahlergebnis meinte Obst, dass er sich auf die anstehenden Aufgaben freue, genauso wie auf eine sachorientierte Zusammenarbeit innerhalb des Gemeinderats und eine gute Kooperation in der Verwaltungsgemeinschaft.

Die Wahlbeteiligung lag nach Auskunft von Bürgermeister Michael Obst bei rund 55 Prozent und damit auf einem recht moderaten Niveau. Dankesworte fand der neue Bürgermeister für den Vertrauensvorschuss der Kellmünzer Bürger und der Wählergemeinschaft Kellmünz, die dieses Wahlergebnis erst möglich gemacht hätten. (sar)