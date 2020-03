20:20 Uhr

Bürgermeisterwahl: Eh macht alles klar für die zweite Amtszeit

Plus Auch in Illertissens Nachbarstadt in Baden-Württemberg wurde am Sonntag der Bürgermeister gewählt. Amtsinhaber Christopher Eh hat ein Traumergebnis erreicht.

Von Wilhelm Schmid

Auch in Illertissens württembergischer Nachbarstadt Dietenheim waren am Sonntag die Wähler zu den Urnen gerufen worden: Der bisherige Amtsinhaber Christopher Eh geht aus diesem Wahlgang mit einem deutlichen Vertrauensbeweis in seine zweite achtjährige Amtszeit. Als alleiniger Bewerber erhielt er überzeugende 98,6 Prozent der gültigen Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 31,6 Prozent.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Bürgermeisterwahl in Dietenheim: Eh holt weit über 98 Prozent der Stimmen Eh bewertete im Gespräch mit unserer Zeitung beide Zahlen als „sehr schön“: Sowohl die erhaltenen Stimmen als auch die Wahlbeteiligung hätten seine Erwartungen übertroffen. Obwohl sonst keine weitere Wahl in Dietenheim anstand, waren trotzdem 1597 der insgesamt 5061 Berechtigten zur Urne gegangen, um damit ihrer demokratischen Aufgabe gerecht zu werden. Trotz Coronakrise: Mehr als 30 Prozent der Wähler stimmen ab In Detail waren 1556 Stimmen für Eh abgegeben worden. 22 entfielen auf sonstige Bewerber und 19 waren ungültig. Christopher Eh freute sich auch, dass trotz der Coronakrise mehr als 30 Prozent der Wähler abgestimmt hatten. Er sieht damit auch für die kommende Wahlperiode, die am 15. Juni beginnt, die Bevölkerung hinter sich, und er leitet daraus die Aufgabe ab, gemeinsam mit dem Gemeinderat den mit dem Wahlergebnis anerkannten „richtigen Kurs“ fortzusetzen. Eh freut sich auch, dass im Ergebnis keinerlei Unterschied mehr zwischen den beiden Ortsteilen Dietenheim und Regglisweiler vorliege, wie das vor acht Jahren noch der Fall gewesen war. Alle Ergebnisse aus der Region finden Sie auch in unserem Liveblog zur Wahl: Live-Blog zu den Kommunalwahlen im Landkreis Neu-Ulm: Katrin Albsteiger wird Neu-Ulms Oberbürgermeisterin

Themen folgen