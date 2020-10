vor 5 Min.

Buggy schleudert über die A7

36-jähriger Autofahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Ein Autofahrer hat bei einem Unfall am Donnerstagabend auf der A7 bei Illertissen schwere Verletzungen erlitten. Der Fahrer aus der Schweiz war gegen 22.15 Uhr mit seinem Auto auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Illertissen fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf den Anhänger eines vor ihm fahrenden Gespanns auf. Darauf transportierte ein 42-Jähriger aus dem Oberallgäu einen Buggy aus dem Landkreis Südliche Weinstraße. Zugfahrzeug und Anhänger schleuderten in die Mittelschutzplanke, wobei der Hänger vom Zugfahrzeug abgerissen wurde und entgegen der Fahrtrichtung liegen blieb. Der Buggy rutschte von der Ladefläche des Hängers und blieb auf dem rechten Fahrstreifen liegen. Das Fahrzeug des Unfallverursachers kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb nach rund fünfzig Metern Schleuderfahrt in der Grasböschung stecken. Der 36-jährige Fahrer wurde an der Unfallstelle von Notarzt und Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in die Stiftungsklinik Weißenhorn gebracht. Die weiteren Beteiligten blieben unverletzt.

In der Folge ereignete sich dann noch ein weiterer Unfall: Ein nachfolgender 32-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf dem linken Fahrstreifen über einige durch den Unfall herumliegende Fahrzeugteile. Dadurch entstand auch an diesem Fahrzeug Sachschaden. Der Gesamtschaden an allen beteiligten Fahrzeugen, am Anhänger sowie an der Fahrbahn durch ausgelaufene Betriebsmittel beläuft sich laut Polizei auf etwa 42 000 Euro.

Für die Absicherung und Ausleuchtung der Unfallstelle sowie die notwendigen Aufräumungsarbeiten waren die Feuerwehr Weißenhorn und die Autobahnmeisterei Vöhringen im Einsatz. Durch den Unfall wurden Standspur und rechte Fahrspur der A7 blockiert. Der Verkehr konnte links einspurig vorbeifließen.

Wegen des schwachen Verkehrsaufkommens entstand durch die Unfälle kein Stau auf der Autobahn. Die polizeiliche Unfallaufnahme und die Aufräumungsarbeiten an der Unfallstelle dauerten bis nach Mitternacht. (wis)

