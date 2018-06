14:00 Uhr

Bummeln und Schlemmen in der Stadt

Mehr als 1000 Besucher strömen zum diesjährigen Cityfest der Stadtkapelle nach Vöhringen.

Von Ursula Katharina Balken

Da passte aber auch alles: Sommerwetter, Stimmungsmusik und ein vielfältiges Speisenangebot lockten mehr als 1000 Besucher am Wochenende ins Stadtcenter, um das Cityfest der Stadtkapelle mitzufeiern. Die Gastgeber hatten sich ordentlich ins Zeug gelegt, um ihre Gäste zufriedenzustellen.

Auf einem Riesengrill wurden etwa Würste und Steaks gebraten, was den Köchen allerdings einiges abverlangte. Doch die Hitze, die an diesem Wochenende nicht nur von der Sonne, sondern auch von den glimmenden Holzkohlen ausging, ertrugen die beiden Helfer Christian Saur und Dominik Zeh tapfer. Stefan Erdt, der nebenan Schupfnudeln in einer großen Pfanne zubereitete, hatte ebenfalls alle Hände voll zu tun. Die kleine Mia genoss ihre Pommes und Musiker Stefan Halle am Schlagzeug sorgte für den richtigen Rhythmus. Als Vorsitzender der Stadtkapelle zeigte sich Halle „sehr zufrieden“ mit den Besucherzahlen des Cityfests. Am späteren Abend wurde dann die Bar geöffnet. Gab es vorher nur kühlen Gerstensaft, so wurde allerlei Prickelndes und Wein offeriert. Gefeiert wurde bis spät in die Nacht.

Gestern Morgen gab es mit Pfarrer Jochen Teuffel dann einen Blaulicht-Gottesdienst unter freiem Himmel, der den Menschen gewidmet war, die stets bereit sind, sich für den Nächsten in Not zu engagieren: den vielen freiwilligen Rettungskräften. Gestaltet wurde er von der Musikkapelle und der Feuerwehr Illerberg-Thal.

Anschließend fand ein Frühschoppen mit Weißwürsten statt. Das Fazit: Ein gelungenes Fest mit gut gelaunten Gästen, die das erste Sommerfest des Jahres so richtig zu genießen wussten.