Bundesliga-Profi besucht Babenhauser Grundschüler

Alexander Hack war an seiner ehemaligen Schule zu Gast. Was die Schüler an dem Tag erlebt haben.

Von Claudia Bader

Eine gewisse Stadion-Atmosphäre war kürzlich in der Aula der Babenhauser Grundschule zu spüren: Mit lautem Applaus ist Bundesliga-Fußballer Alexander Hack von den Schülern aller 14 Klassen begrüßt worden. Rund 15 Jahre nach seinem letzten Schultag in Babenhausen, gab der 25-Jährige, der seit einiger Zeit bei Mainz 05 als Profi unter Vertrag ist, eine kleine „Pressekonferenz“. Moderiert wurde die besondere Unterrichtsstunde von Hacks einstiger Lehrerin, der ehemaligen Konrektorin Christine Schießer, sowie den damaligen Jugend- und Stützpunkttrainern Helmut Schießler und Christian Maier. Geduldig stellte sich der bodenständig wirkende Fußballer den Fragen der Schüler. Genügend Zeit hatte er auch mitgebracht, um Autogrammkarten, T-Shirts und Fußbälle zu signieren.

