Bundestagswahl 2021

vor 25 Min.

Das war unsere Podiumsdiskussion zum Wahlkreis Neu-Ulm

Sechs Kandidaten stellten sich in Illertissen den Fragen der Leser und der Redaktion.

Unsere Redaktion fühlte auch in diesem Wahlkampf den Kandidaten in einer Podiumsdiskussion auf den Zahn. Stimmen Sie ab, wer sich am besten geschlagen hat.

Von Ronald Hinzpeter

Wir haben die sechs Frauen und Männer zu einem Wahlforum in die Illertisser Schranne eingeladen, deren Parteien bereits im Bundestag vertreten sind und die sich im Wahlkreis 255/Neu-Ulm um das Direktmandat bewerben. Allerdings war diesmal kein Publikum dabei, die komplette Debatte wurde "live und in Farbe" ins Internet gestreamt. Den Fragen von Ronald Hinzpeter, Redaktionsleiter der Neu-Ulmer und Illertisser Zeitung, sowie Rebekka Jakob, Leitende Redakteurin der Illertisser Zeitung, stellten sich: Alexander Engelhard (CSU), Ekin Deligöz (Bündnis 90/Die Grünen), Karl-Heinz Brunner (SPD), Anke Hillmann-Richter (FDP), Xaver Merk (Die Linke) und Gerd Mannes (AfD).

