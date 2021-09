Bundestagswahl 2021

vor 55 Min.

Facebook, Twitter und Co: So nutzen die Kandidaten im Wahlkreis Neu-Ulm die sozialen Netzwerke

Plus Wie sind die Bundestagswahl-Kandidaten und -Kandidatinnen im Wahlkreis Neu-Ulm in den sozialen Medien vertreten? In der Pandemie könnte das Auftreten dort noch wichtiger sein als ohnehin schon.

Der Wahlkampf hat nicht erst bei der Bundestagswahl 2021 eine neue Bühne bekommen: das Internet. Doch insbesondere in diesem Jahr, in dem große Veranstaltungen wegen der Pandemie nicht möglich sind oder zumindest kritisch gesehen werden, verlagert sich ein größerer Teil der Aktivitäten ins Netz. Unsere Redaktion hat sich die Social-Media-Profile der Direktkandidaten und Direktkandidatinnen der aktuell im Bundestag vertretenen Parteien angeschaut: Wie präsentieren sich die Politikerinnen und Politiker auf Facebook? Sind sie auch in anderen Kanälen wie Instagram oder Twitter aktiv? Und was ist über ihr politisches Profil zu erfahren?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen