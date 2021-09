Kandidat im Wahlkreis Neu-Ulm: Politik-Neuling Thomas Röhm will für die Tierschutzpartei in den Bundestag

Plus Bastian Thomas Röhm ist Direktkandidat der Partei Mensch Umwelt Tierschutz im Wahlkreis Neu-Ulm. Den 36-Jährigen treibt nicht nur das Tierwohl an.

Man kann den 36-jährigen Bastian Thomas Röhm getrost als Politik-Neuling bezeichnen. Der Maschinenbautechniker aus Ulm ist erst seit knapp eineinhalb Jahren Mitglied der Partei Mensch Umwelt Tierschutz, gemeinhin als Tierschutzpartei bekannt. Bei der diesjährigen Bundestagswahl darf sich der Novize im Wahlkreis Neu-Ulm mit seinen zum Teil seit Jahrzehnten im Politikgeschäft tätigen Mitbewerbern messen.