Sehen Sie unsere Podiumsdiskussion zum Wahlkreis Neu-Ulm jetzt live

Wir haben die sechs Frauen und Männer zu einem Wahlforum in die Illertisser Schranne eingeladen, deren Parteien bereits im Bundestag vertreten sind und die sich im Wahlkreis 255/ Neu-Ulm um das Direktmandat bewerben. Allerdings wird diesmal kein Publikum dabei sein, wir werden die komplette Debatte "live und in Farbe" ins Internet streamen. So können Sie bequem vom Wohnzimmer aus dabei sein und erleben, wie sich die sechs so schlagen. Termin der Diskussion ist Mittwoch, 15. September. Um 19 Uhr geht es los.

Die Bewerberinnen und Bewerber im Wahlkreis Neu-Ulm stehen in Illertissen auf dem Podium. Wir fühlen ihnen auf den Zahn.

Den Fragen von Ronald Hinzpeter, Redaktionsleiter der Neu-Ulmer und Illertisser Zeitung, sowie Rebekka Jakob, Leitende Redakteurin der Illertisser Zeitung, stellen sich: Alexander Engelhard (CSU), Ekin Deligöz (Bündnis 90/Die Grünen), Karl-Heinz Brunner (SPD), Anke Hillmann-Richter (FDP), Xaver Merk (Die Linke) und Gerd Mannes (AfD). Wir wollen ein breites Spektrum an Themen behandeln und vor allem wissen, wie die Bewerberinnen und Bewerber unsere Region, also den Wahlkreis 255 Neu-Ulm, vertreten werden.

