Wahlpodium im Wahlkreis Neu-Ulm: Die Kandidaten stellen sich Ihren Fragen

Die Bewerberinnen und Bewerber im Wahlkreis Neu-Ulm stehen in Illertissen auf dem Podium. Wir fühlen ihnen auf den Zahn – schicken Sie uns Ihre Fragen.

Es sind schon seltsame Zeiten für einen Wahlkampf. Eigentlich lebt er auch davon, dass sich die Kandidatinnen und Kandidaten vor möglichst vielen Menschen präsentieren. Doch das ist in Zeiten der Pandemie nur begrenzt möglich, und deshalb verzichten viele Parteien auf publikumswirksame Veranstaltungen. Unsere Redaktion hatte in der Vergangenheit immer wieder große Podiumsdiskussionen veranstaltet, bei denen wir den Bewerbern auf den Zahn fühlten und schauten, wie sie sich vor Publikum schlugen. Auch die Menschen hatten die Möglichkeit, diejenigen „live und in Farbe“ in einer Diskussion zu erleben und selber Fragen zu stellen. Auch diesmal wollen wir nicht auf solch eine Veranstaltung verzichten, allerdings läuft sie heuer etwas anders ab.

Diskussion mit Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 255 Neu-Ulm

Wir haben die sechs Frauen und Männer zu einem Wahlforum in die Illertisser Schranne eingeladen, deren Parteien bereits im Bundestag vertreten sind und die sich im Wahlkreis 255/ Neu-Ulm um das Direktmandat bewerben. Allerdings wird diesmal kein Publikum dabei sein, wir werden die komplette Debatte live ins Internet streamen. So können Sie bequem vom daheim aus dabei sein und erleben, wie sich die Sechs so schlagen. Termin der Diskussion ist Mittwoch, 15. September. Um 19 Uhr geht es los.

Den Fragen von Ronald Hinzpeter, Redaktionsleiter der Neu-Ulmer und Illertisser Zeitung sowie Rebekka Jakob, Leitende Redakteurin der Illertisser Zeitung, stellen sich: Alexander Engelhard (CSU), Ekin Deligöz (Bündnis 90/Die Grünen), Karl-Heinz Brunner (SPD), Anke Hillmann-Richter (FDP), Xaver Merk (Die Linke) und Gerd Mannes (AfD). Wir wollen ein breites Spektrum an Themen behandeln.

Doch wir wollen ihnen nicht nur unsere Fragen stellen, sondern auch Ihre. Schicken Sie sie uns bitte per E-Mail an folgende Adresse mit dem Betreff „Wahlpodium“: redaktion@nuz.de. Zahlreiche Fragen sind bereits in den Redaktionen eingetroffen. Somit deutet vieles darauf hin – wir werden am Dienstag jede Menge Stoff haben, um den Bewerberinnen und Bewerbern zur Bundestagswahl in unserem Wahlkreis auf den Zahn zu fühlen.

Den Livestream zu unserem Wahlpodium erreichen Sie am 15. September unter folgender Adresse: www.azol.de/wahlpodium255.

