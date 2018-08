09:00 Uhr

Bunte Brücken bringen Farbe in die Stadt

Der Verein für Gartenbau und Landespflege kümmert sich um die Farbtupfer in Vöhringen. Aber nicht nur das.

Von Ursula Katharina Balken

20 Jahre ist es her, dass während der Amtszeit des ehemaligen Vorsitzenden Theo Herzog aus dem Gartenbauverein Vöhringen der „Verein für Gartenbau und Landespflege“ wurde. Dieser Name ist zum Programm geworden. Denn die Mitglieder sorgen sich nicht nur um den eigenen Garten rund ums Haus. Sie engagierten sich auch dafür, dass Vöhringen vor Jahren die graue Tristesse abgelegt hat und stattdessen zur Sommerzeit mit bunten Blumen geschmückt ist. Ein Beispiel sind die Brücken in der Stadt, an denen die bunte Pracht üppig über die Geländer wuchert. Auch die Pflege der Streuobstwiesen ist ein Stück Landespflege.

Vor 30 Jahren hatten die Gartenfreunde die Idee, die Brücken über Kanal und Mühlbach mit Blumenkästen aufzuhübschen. Gedacht, getan. Die Kästen aus Holz für die Blumen wurden zunächst selbst in Handarbeit hergestellt. Anton Schwarz hatte das richtige Händchen, welche Arten sich am besten zur Bepflanzung eignen. Die Frage, wer sich um die Pflege kümmern soll, war rasch beantwortet. Die Vereinsmitglieder sorgen seither etwa dafür, dass die Blumen mit Wasser versorgt werden. Dieses ehrenamtliche Engagement schätzt Vorsitzender Herbert Walk sehr. „Ohne diese Hilfe wäre die Blumenpflege gar nicht möglich.“

Da ist zum Beispiel Karl-Heinz Maier. „Seine“ Brücke führt über den Mühlbach nahe der Bachgasse. Das nötige Wasser schöpft er wie zu Großmutters Zeiten mit dem an einem Seil hängenden Eimer aus dem Gewässer und gießt es dann in eine Kanne.

Nachdem die Holzkästen aus den Anfangsjahren marode geworden waren, hat die Stadt neue spendiert. Die sind so raffiniert gebaut, dass das Wasser nur an einer Stelle hinein gegossen werden muss. Es verteilt sich dann in einer Art Wanne, sodass die Pflanzen sich quasi selbst bedienen können. Maier, ehrenamtlich auch im BRK engagiert, hat seine Freude an den Blumen, die blühen und gedeihen. „Aber am meisten freut es mich, wenn die Bürger das auch schätzen und anerkennen.“ Dann berichtet er von einer Begegnung mit einer Passantin, die bewundernd vor der Blumenpracht gestanden habe und sagte, wie schön sie diese findet. „Aber überrascht und richtig angerührt war ich, als sie schlicht nur Danke sagte. Jemand, der unsere Arbeit nicht für selbstverständlich nimmt“, so Maier.

Zum 40. Stadtjubiläum hatte sich der Vöhringer Verein etwas Besonderes einfallen lassen: Ausgediente Fahrräder wurden mit Blumen geschmückt und im Stadtgebiet aufgestellt. „Das war so erfolgreich, dass sich in diesem Jahr auch Geschäftsleute meldeten und ihren Eingangsbereich mit einem Blumenrad schmückten. Die Pflege übernahmen sie selbst“, sagt Vorsitzender Walk und fügt hinzu: „Ehe man einen alten Drahtesel zum Recyclinghof bringt, sollte man an uns denken. Wir malen sie an, entfernen technischen Schnick-Schnack, der eh nicht mehr gebraucht wird, und dann kommen Körbe mit Blumen an die Lenkstange und hinten an den Rücksitz.“ Mit viel Freude seien die Mitglieder bei der Sache, dafür sei er „sehr dankbar“.

Walk legt Wert auf Fortbildung. Regelmäßig veranstaltet der Verein Schnittkurse. Bei Fachvorträgen erfahren Interessierte zum Beispiel, wie sie den Ertrag an Obst verbessern können. Wer weiß schon, dass Kernobst- und Steinobstbäume auch im Sommer geschnitten werden müssen? Außerdem finden zweimal im Jahr Pflanzbörsen statt, bei der Gartler Stauden tauschen können oder welche erhalten, wenn sie einen neuen Garten anlegen wollen.

Was dem Vöhringer Verein am Herzen liegt, ist die Jugendarbeit. „Man kann Kinder nicht früh genug an die Natur heranführen, damit sie ihre Umwelt schätzen lernen“, erklärt Walk. „Die Zeiten sind vorbei, in denen die meisten Kinder in direktem Kontakt mit der Natur aufgewachsen sind. Frisches Grün kennen viele Mädchen und Buben nur aus dem Fernsehen.“ Deshalb fahren die Grundschulklassen der Stadt jeweils einmal im Jahr in den Kreismustergarten. Die Kosten für den Bus übernimmt der Verein.

Die Gartenfreunde schauen aber auch gerne über ihren eigenen Zaun hinaus und unternehmen Reisen. „Das tut dem Gemeinschaftsempfinden gut“, sagt Walk. Dieses Jahr waren die Mitglieder in Kroatien unterwegs und reisten schon quer durch Deutschland. Der Vöhringer Verein ist mit seinen 310 Mitgliedern nach dem Weißenhorner der zweitgrößte im Landkreis Neu-Ulm.

Zurück zu den Blumenrädern: Hat jemand ein altes Fahrrad abzugeben, kann sich dieser entweder an Herbert Walk, Telefon 07306/6881, oder an Karl-Heinz Maier, Telefon 07306/6970, wenden.

