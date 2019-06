Buntes Treiben lockt Tausende nach Illertissen

Plus Bestes Sommerwetter beschert den mehr als 150 Händlern auf dem Illertisser Frühjahrsmarkt eine positive Zwischenbilanz. Auch der Einzelhandel profitiert davon. Ein Besuch.

Wer nach festen Größen im Illertisser Veranstaltungskalender sucht, kommt am Jahrmarkt, den es im Frühjahr und im Herbst gibt, nicht vorbei: Einmal, was die Tradition seit dem von Kaiser Sigismund im Jahr 1430 verliehenen Marktrecht angeht. Und dann das Ausmaß der Veranstaltung: Welches die ganze Innenstadt erfasst, den Flohmarkt eingerechnet mit mehr als 150 Verkaufsbuden mit Waren aller Art auf den Straßen und Plätzen sowie den angrenzende Einzelhandel, der ebenfalls seine Türen geöffnet hatte. Kurt Mayer, Sprecher der Marktleute, freut sich am Sonntag über bestes Bummelwetter, geschlossene Budenreihen und viele Besucher.

All das sei in Zeiten des Interneteinkaufs nicht selbstverständlich sagt Mohamed Khan, ein Händler aus Leutkirch. Er kommt mit seiner Auswahl an modischen Accessoires von Ketten, Uhren, Hüten, Gürteln oder Geldbörsen öfter nach Illertissen. „Früher war es besser“, sagt er. Und wendet sich sofort potenziellen Kunden zu, die Interesse an dem einen oder anderen Stück bekunden. Eva Ingerl aus Buch findet Gefallen an den schicken Gürteln und greift letztlich zu. „Weil ich einen Gürtel brauche und die Auslagen mich angesprochen haben.“ Über das Internet zu bestellen, komme für sie nicht infrage. „Ich möchte anschauen und anfassen können, bevor ich etwas kaufe“, sagt sie. Den Händler freut’s, den Geschmack der Kundin getroffen zu haben.

Frühjahrsmarkt in Illertissen: Autoscooter ist immer in Mode

Wiederum um Geschmack, aber der kulinarischen Art, geht es am Stand beim „Budenschmaus“ von Erich Richter. Er ist gebürtiger Illertisser, wohnhaft in Holzgünz und von Beruf Teamleiter in einer Firma. Doch für ein paar Wochen im Jahr stellt er sich in seinen Wagen, um gewaschene, ungeschälte Kartoffeln spiralförmig aufzuschneiden, aufzuspießen und zu frittieren. „Es ist ein Hobby, mit dem ich teils auf Mittelaltermärkten und erstmals auch in Illertissen anzutreffen bin“, erzählt er gut gelaunt. Er freut sich, dass es mit einem Standplatz in Illertissen geklappt hat, obwohl es anfangs gar nicht danach ausgesehen habe. „Ich rechne damit, dass sich die Besucher mit dem Kartoffelprodukt erst anfreunden müssen“, sagt er. Wo er bekannt sei, würden die Leute Schlange stehen.

An diesen mangelt es auf dem Jahrmarkt nicht vor den Fahrgeschäften. Der kleine Raphael ist mit seiner Mutter Dina Tittel dafür eigens aus Altenstadt gekommen. Mutig steigt er in das Cockpit eines Fahrzeugkarussells ein, um dann in die Luft abzuheben.

Flohmarkt lockt ebenfalls Tausende an

Seine Mutter erinnert sich: „Den Illertisser Jahrmarkt kenne ich, als ich selbst noch Kind war.“ Nur eine Vergnügungsfahrt durfte sie sich dann auswählen. Mit Sohn Raphael will sie sich noch das eine oder andere anschauen oder Süßigkeiten finden, bevor es wieder nach Hause geht. Zum Schauen und Bummeln ist auch Mete Yilmazer mit seiner Familie aus Bellenberg gekommen. Die beiden Töchter Mina und Melek zeigen sich ganz fasziniert von den sich drehenden Windspielen.

Anders als bei dem auf Neuigkeiten und Attraktionen abzielenden Jahrmarkt zählt auf dem Flohmarkt entlang der westlichen Hauptstraße das Alte und Gediegene. So ist Katrin Bayer aus Illertissen mit einem Anhänger voll Sachen aus dem Hausrat ihrer verstorbenen Großmutter gekommen. Sie sagt: „Alles kann ich bei mir nicht unterbringen und zum Wegwerfen sind die Sachen auch wieder zu schade."

Der Antiquitätenhändler Karl Schöllhorn aus Tettnang pocht auf die Qualität des angebotenen Trödels. „Es gibt durchaus große Unterschiede, was da in den Auslagen liegt.“ Kennerinnen wie Andrea Kornegger aus Kellmünz würden ihm wohl zustimmen: „Mit meinem Mann bummle ich gerne durch Flohmärkte, aber mitgenommen wird nur, was das Aufheben wert ist, zum Beispiel Schneider-Gießkannen.“ Tatsächlich hat sie kurz darauf ein solches Exemplar gefunden.

Am Montag ist übrigens noch einmal Markttag in Illertissen.