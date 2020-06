vor 16 Min.

Butzbach baut Stellen im hohen zweistelligen Bereich ab

Der Industrietore-Hersteller Butzbach steckt in der Krise. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Kellmünz rechnet mit hohen Umsatzeinbußen. Mit schuld an der Misere soll ein Software-Programm sein, das 2016 angeschafft wurde.

Plus Die Corona-Krise bedroht auch die regionale Wirtschaft. Bei dem renommierten Torehersteller aus Kellmünz müssen Arbeitsplätze gestrichen werden.

Von Franziska Wolfinger

Wie der Kellmünzer Tore-Hersteller nun nach Anfrage unserer Zeitung offiziell bekannt gibt, sollen bis Ende des Jahres Stellen im "hohen zweistelligen" Bereich abbauen. Durch die Covid-19-Pandemie, die eine Belastungsprobe für die gesamte Wirtschaft ist, stehe auch Butzbach für nie da gewesenen Herausforderungen, schreibt der Geschäftsführer Thilo Butzbach in einer Pressemitteilung.

Thilo Butzbach

Das Familienunternehmen stellt in zweiter Generation Industrietore her. Bekannt ist das Unternehmen insbesondere auch für seine Hangartore. Für den im vergangenen Jahr eröffneten neuen Flughafen in Istanbul lieferte Butzbach zum Beispiel zwei Tore. Jetzt, da die Luftfahrtbranche um ihre Existenz kämpft, müsse das Kellmünzer Unternehmen in diesem Bereich extreme Umsatzverluste verzeichnen, so Thilo Butzbach. Bereits laufende Hangarprojekte seien gestoppt und verschoben worden. Im Bereich Industrietore spricht das Unternehmen von einem Rückgang im Auftragseingang, der bei mehr als 50 Prozent liegt. Ohne Kostensenkungen - auch im Bereich Personal - geht es nicht mehr, wenn Butzbach in den kommenden Jahren wettbewerbsfähig bleiben will, erklärt der Geschäftsführer.

Butzbach hatte sich erst aus der Krise befreit

Corona erwischt das Unternehmen kalt. Bereits 2018 machten Gerüchte über mögliche Kündigungen die Runde, Butzbach steckte in der Krise. Damals konnten die Mitarbeiter aufatmen. Vergangenes Jahr gab sich der Geschäftsführer wieder deutlich positiver. Die Probleme, die unter anderem durch die Umstellung auf eine neue Firmensoftware entstanden waren, schienen überwunden.

Lesen Sie dazu unseren Bericht aus dem vergangenen Jahr: Krise vorbei: Wie es um das Unternehmen Butzbach steht

Betriebsrat und Mitarbeiter sind bereits über die Maßnahmen informiert.

Themen folgen