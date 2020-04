vor 51 Min.

Carnac trauert um Christian Bonnet

Der ehemalige Bürgermeister war Mitbegründer der Städtepartnerschaft zu Illertissen

Christian Bonnet, 1964 bis 1996 Bürgermeister von Carnac, ist am Dienstag, 7. April, in einem Seniorenheim im bretonischen Vannes gestorben. Der Tod des einstigen Gemeindeoberhauptes, Landwirtschaftsministers und Innenministers Frankreichs betrifft auch Illertissen in besonderer Weise: Als Bürgermeister von Carnac hat Bonnet die Partnerschaft zur Stadt Illertissen urkundlich besiegelt. 1974 legten er und Herman Kolb, damaliger Amtskollege in Illertissen, offiziell den Grundstein für einen lebendigen Austausch zwischen der bayerischen und der bretonischen Stadt.

Begonnen hatte alles mit privaten Kontakten der Illertisser Dolmetscherin und Sportartikel-Fabrikantin Annie Kriener während ihres Kuraufenthalts in der Bretagne. Dass sich die Begegnungen – ganz im Sinne Adenauers und de Gaulles – auf höherer, kommunaler Ebene fortführen ließen, daran hatte der 1921 in Paris geborene Politiker Bonnet besonderen Anteil. Als die Partnerstädte 1991 ihre bereits 25 Jahre währende Freundschaft feierten, sagte Bonnet rückblickend: „An die eindrucksvolle offizielle Besiegelung der Partnerschaft am 5. August 1974 in Illertissen erinnere ich mich, als wäre sie gestern gewesen.“ Unterstützt wurde er dabei von Nicole Camenen, der ersten Präsidentin der neuen Städteliäson. Ihr damals geäußertes Credo, eine Partnerschaft begründe sich auf gegenseitigem Verständnis und der Sprache des Herzens, befolgen die Städte bis heute. Bonnet – stets unterwegs zwischen Carnac und Paris – habe es immer geschafft, beim Besuch der Carnacois ebenfalls wenigstens einen Tag in Illertissen dabei zu sein, sei es für offizielle Empfänge oder den Kontakt zu Jugendlichen, erzählen sich die hiesigen Frankreichfreunde bis heute. Dazu gehört auch die Geschichte, wie sich Christian Bonnet und Josef Ertl als befreundete ehemalige Landwirtschaftsminister in Illertissen überraschend ein Stelldichein gaben. Zuletzt war Bonnet 2004 zu Besuch.

Camenen bezeichnet ihn als echten Europäer, aufrechten Charakter und integren Menschen mit Humor und Werten, der sein Gegenüber zu beeindrucken wusste. Camenens Nachfolgerin Marie-Claire Ézan verweist auf Bonnets Verdienste in Carnac, wie er unter anderem dem Druck der Bauinvestoren widerstanden und die malerische Küste erhalten konnte, für die Carnac berühmt sei. Aufgrund der aktuellen Pandemie gebe es zwar keine Abschiedsfeier, teilt Ézan mit, dafür aber umso mehr Anlass, sich der gemeinsamen Treffen mit Bonnet und den Illertisser Freunden zu erinnern. Als derzeitiger Bürgermeister von Carnac würdigt Olivier Lepick seinen Amtsvorgänger. „Unsere Kommune verliert mit ihm eine wahre Größe, nicht nur seiner Statur wegen, sondern auch in dem, was er für sie erreicht hat“, so Lepick.