Casting-Edition: Kann Ana in GNTM-Folge zwölf weitere Jobs ergattern?

Plus Nur wer sich in Episode zwölf von Germany’s Next Topmodel beim Casting-Marathon gut schlägt, schafft es in die nächste Runde. Das genau erwartet Ana und Co.

In der kommenden Episode von Germany’s Next Topmodel dreht sich für Ana Martinovic aus Nersingen-Leibi und ihre Mitstreiterinnen alles darum, möglichst viele Casting-Jobs abzusahnen. Dafür werden die Nachwuchsmodels bestmöglich vorbereitet – und zwar von einem GNTM-Urgestein. Ein Jobangebot sticht dabei besonders hervor.

Bereits in der vergangenen Woche konnte Ana zeigen, dass sie Modeljobs an Land ziehen kann. Beim Casting der Molkerei Bauer setzte sie sich gegen vier Mitstreiterinnen durch und ist nun das Gesicht der Marke "Grünkraft", unter der die bayerische Firma pflanzlichen Käse und pflanzliche Joghurtalternativen vertreiben will.

Thomas Hayo ist Gastjuror in GNTM-Folge zwölf

Kann sie diesen Erfolg in GNTM-Folge zwölf wiederholen? Gut vorbereitet auf die Flut an Castings werden die zehn verbliebenen Topmodel-Anwärterinnen jedenfalls. GNTM-Urgestein Thomas Hayo, der von 2011 bis 2018 neben Heidi Klum Teil der Jury der Castingshow war, versucht sein Wissen an Ana und Co weiterzugeben.

„Ich möchte, dass meine Mädchen auf die Castings bestens vorbereitet sind. Dafür habe ich meinen Freund Thomas Hayo gebeten, das Teaching zu übernehmen. Als Creative Director kennt er die Modeszene ganz genau und weiß, was Kunden von einem Model erwarten“, sagt Heidi Klum. Die 21-jährige Romina aus Köln beschreibt, was sie an dem 52-Jährigen gebürtigen Saarländer so besonders findet: „Thomas Hayo hat so eine ganz ruhige Aura. Man kommt in den Raum, er strahlt, er schaut dich an, er nimmt dich wahr.“

Klum und Hayo spionieren Models beim Casting aus

Ein Casting sticht in der zwölften Folge von Germany’s Next Topmodel besonders hervor. Und zwar in zweierlei Hinsicht: Zum einen sucht Designer Kilian Kerner Models, die er für die Berliner Fashion-Week buchen möchte. Zum anderen verfolgen Heidi Klum und Thomas Hayo dieses Casting komplett. Das Besondere: Die GNTM-Models wissen davon nichts.

„Das ist ein toller Job für die Girls. Schaffen sie das, was ich ihnen gesagt habe? Read the room. Guckt, was Kilian will. Was seine Marke ist. Höre genau zu, welche Anweisungen er gibt, damit du ihm natürlich zeigen kannst, dass du diejenige bist, die für seine Version die Richtige ist“, sagt Thomas Hayo. Ob das auch Ana Martinovic aus Nersingen schafft?

Ana ist mit ihrer Entwicklung bei GNTM zufrieden

Die 20-jährige BWL-Studentin aus dem Kreis Neu-Ulm ist sich zumindest in Bezug auf eine Sache sicher: „Im Vergleich zur ersten Woche sehe ich bei mir einen großen Unterschied. Ich bin viel selbstbewusster und sicherer geworden. Ich werde so richtig erwachsen bei GNTM.“ Ob Ana ihre Entwicklung auch nach der kommenden Episode bei Germany’s Next Topmodel noch fortführen darf, sehen Sie am Donnerstagabend um 20.15 Uhr auf ProSieben.

