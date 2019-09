00:32 Uhr

„Cave Woman“ gastiert im Fuggermarkt

Karten erhältlich für Veranstaltung im Espach-Theater

Wer sich schon Gedanken über ein Weihnachtsgeschenk für seinen Partner macht oder einfach einen vergnüglichen Abend erleben möchte, der trifft womöglich mit Karten für die Aufführung „Cave Woman“ in Babenhausen die richtige Wahl. Denn das am Samstag, 28. Dezember, um 19.30 Uhr im Theater am Espach präsentierte Einpersonenstück gibt laut Ankündigung viele „praktische Tipps zur Haltung und Pflege eines beziehungstauglichen Partners“.

Es soll sich um einen Blick auf das Zusammenleben zweier unterschiedlicher Wesen handeln, die sich einen Planeten, ein Land, eine Stadt und oft sogar eine Wohnung teilen müssen. Das Einpersonenstück steckt dabei voll beißender Ironie, Seelenschmerz und ist gespickt mit lustigen Sprüchen. „Mal mit der groben Steinzeitkeule, mal mit den spitzen, perfekt gepflegten Nägeln einer modernen Höhlenfrau“, so heißt es auf der Internetseite, rechnet „Cave Woman“ (Heike Feist) mit den selbst ernannten Herren der Schöpfung ab. (clb)

Nähere Infos und Karten gibt es bei Textil Kast, Auf der Wies in Babenhausen, Telefon 08333/93246.

