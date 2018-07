vor 30 Min.

Chancen des Lebens erkennen

80 Absolventen der Uli-Wieland-Mittelschule Vöhringen sind verabschiedet worden

Es war das Lied „Que sera, sera“ von Doris Day, das Schulleiter Thomas Pelikan von der Uli-Wieland-Mittelschule Vöhringen in den Mittelpunkt seiner Rede zum Schulabschluss gerückt hat. 80 Absolventen aus der M-Klasse, den Praxis-Klassen, den 9. Klassen sowie der Übergangsklasse hatten sich in der Aula versammelt, um ihre Zeugnisse in Empfang zu nehmen. In Anspielung auf den Text „Was wird sein“ sagte Pelikan, niemand könne voraussagen, wie sich die Zukunft gestaltet. Aber jeder könne einen Beitrag leisten, in die richtige Richtung zu steuern und Chancen zu nutzen. Zweiter Bürgermeister Herbert Walk ermunterte dazu, auch Neues anzupacken. Elternbeiratsvorsitzende Cordula Mensch appellierte an die Absolventen, „bereit zu sein, jetzt Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen.“

Das sind die Absolventen der Mittelschule im Überblick: Lina Akortal M’Rabet, Carmelo Allegro, Annika Bader, Paolo Butera, Florentina Fanaj, Bernadett Frank, Marc Gugler, Sinem Gül, Koray Gündüz, Fadi Hadzhi, Michelle-Lisa Hardy-Kraus, Fabio Henrich, Jonas Mensch, Bernadett Preda, Lion Rauh, Franziska Reimann, Emir Saracoglu, Regina Schlagbauer, Celine Span, Indira Weckerle, Fabian Wiedenmann, Ali Algül, Semanur Cepik, Indira Eminovic, Görkem Ergün, Max Fünkele, Marco Hammer, Luca Höld, Julia Kling, Julian Koch, Enrico Koll, Andrey Lorer, Ronja Mücke, Alvin Osek, Sascha Salzbrenner, Anna-Lena Schöttner, Eda Ucaroglu, Selina Unsöld, Özge Yilmaz, Mike Baur, Svenja Becker, Michelle Betz, Tim Binder, Merve Birsen, Yusuf Cakmak, Chantal Geiger, Dean Geric, Leon Kaiser, Hendrik Rösch, Rahmatulla Sorkhkamon, Helena Torkman, Abbas Uyarer, Fatima Almohammad, Mohamed Doumbouya, Mustafa Hassan, Vicenzo Lucci, Mark Papp, Gabriela Peralta Tirado, Moussa Traore, Larissa Adä, Tanja Aschmer, Ilayda Dinc, Ela Ergün, Viktoria Heil, Sema Kayikci, Sadiye Koktürk, Réka Kosina, Vonesa Krasniqi, Seyma Kuranci, Lea-Semira Mack, Lea Mayer, Sara Mayer, Rana Öztürk, Lisa Schöttner, Carina Walter, Erhan Akinci, Dean Ams, Mert Arslan, Marcel Braun, Pascal Federhen. (ub)

