09:00 Uhr

Chemieunfall ereignet sich in Memminger Firma

Ein Arbeiter hat am Mittwoch versehentlich Substanzen vermischt. Was dann geschah.

Zwei Substanzen vertragen sich nicht, reagieren miteinander – dann müssen Polizei und Feuerwehr anrücken: Zu einem Chemieunfall ist es am frühen Mittwochabend bei einer Firma in Memmingen gekommen. Die Polizei teilte am Donnerstag mit: „Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden durch das Austreten des Gases keine Personen verletzt“.

Was passiert war: Ein 46-jähriger Arbeiter mischte versehentlich zwei miteinander unverträgliche Stoffe. Dies führte zu einer chemischen Reaktion, was einen thermisch begleiteten Gasaustritt auslöste. Der Gefahrgutbeauftragte der Autobahnpolizei Memmingen wurde daraufhin in die Oberbrühlstraße gerufen. Ein Spezialtrupp der Feuerwehr Memmingen analysierte die Lage, kümmerte sich um die Gefahrenbeseitigung und weiträumige Absperrung. Das Lagergebäude wurde zur Sicherheit geräumt. Grund zur Sorge bestand für Anwohner offenbar nicht: Die Substanzen lösen nach Auskunft von Experten keine gesundheitlichen Schäden bei Personen in der weiteren Umgebung aus, so die Polizei.

