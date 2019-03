18:00 Uhr

Chinesische Medizin: Illertissen macht den Stress-Test

Die Klinik für integrative chinesische Medizin (iTCM) in Illertissen hilft bei seelischer Anspannung – und das am Samstag kostenlos.

Von Jens Carsten

Sie sind nervös, einfach nur erschöpft und irgendwann chronisch lustlos: Menschen, die an Stress leiden. Und von ihnen gibt es anscheinend immer mehr. Das jedenfalls beobachten die Mitarbeiter der Klinik für integrative traditionellen chinesische Medizin (iTCM) in Illertissen. Sie haben sich der Diagnose und der Behandlung von Stress und seinen schädlichen Auswirkungen auf den menschlichen Körper spezialisiert. Wie das funktioniert – und welche Leistungen die Klinik in Illertissen sonst noch anbietet – davon können sich Interessierte am Samstag, 30. März, bei einem Tag der offenen Tür (13 bis 17 Uhr) vor Ort überzeugen.

Anlass für die Veranstaltung gibt ein Jubiläum: Vor 20 Jahren nahm die iTCM-Klinik den Betrieb auf. Nach dem Start in Ottobeuren im Unterallgäu erfolgte der Umzug nach Illertissen. Dort ist sie seit acht Jahren im Gebäude der Illertalklinik zu finden, wo zwei Stockwerke angemietet sind.

Immer mehr Menschen schwören auf die Behandlungsmethoden der traditionellen chinesischen Medizin – und setzen auf Akupunktur. Dabei ist die Behandlung von Leiden durch Nadelstiche nur ein kleiner Teil dieser Philosophie. Bild: Stefan Reichel

Behandelt werden Patienten aus der Umgebung, aber auch aus dem gesamten süddeutschen Raum. Mit Kräutertherapie, Akupunktur und seit Kurzem verstärkt auch mit der sogenannten „Body-Mind-Medizin“. Zu ihr gehören Meditation und die fernöstlichen Entspannungstechniken des Qigong – sie sollen Menschen helfen, mit Stressbelastungen besser umzugehen. Mit Voodoo oder Esoterik, wie mancher mitunter lästert, hat das nichts zu tun, sagt Sigrid Losert, die Geschäftsführerin der iTCM-Klinik. Die Analyse und Therapie erfolgten auf Grundlage von wissenschaftlichen Untersuchungen: Die Schulmedizin ist ein bedeutender Bestandteil der medizinischen Versorgung der Klinik. Der Ärztliche Direktor Dr. Wolfgang Pflederer ist Kardiologe. Und eine Studie zu Bluthochdruck und seiner Behandlung per Akupunktur wurde kürzlich in einem renommierten US-Fachmagazin veröffentlicht, sagt Losert. Bevor es soweit komme, stünden „zig Überprüfungen“ an.

Chinesische Methoden neben Schulmedizin

Die chinesische Medizin wird in Illertissen begleitend zur Schulmedizin angewandt. Das spiegelt sich im „i“ des Kliniknamens wieder, das für integrativ steht. „Ein kleiner Buchstabe mit großer Wirkung“, sagt Losert. Ein Beispiel: Die Untersuchung des Stresslevels erfolgt unter anderem über eine Herzraten-Messung per EKG. Und dann geht es um die Resilienz, also die Fähigkeit, mit Belastungen umzugehen. Die will die iTCM-Klinik stärken.

Kurze Stress-Tests sind beim tag der offenen Tür am Samstagnachmittag kostenfrei. Normalerweise müssen gesetzlich Versicherte sie aus eigener Tasche zahlen. Viele nähmen das jedoch in Kauf, um ihre Leiden zu lindern, sagt Losert. Sie vergleicht es mit einer Behandlung beim Heilpraktiker. Die koste ja auch Geld.

Nähere Infos zum Programm beim Tag der offenen Tür und dem vorangehenden Festakt im Sparkassensaal mit vielen Vorträgen gibt es unter: itcm-illertal.de

