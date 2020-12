vor 33 Min.

Christbaum-Aktion in Kettershausen fällt aus

In Kettershausen und Bebenhausen werden in diesem Jahr keine Bäumchen verteilt.

So manches geeignete Nadelbäumchen im Gemeindewald wird heuer kein Weihnachtsbaum werden: Es wird diesmal keine Christbaumverteilung in Kettershausen und Bebenhausen stattfinden. Darüber informierte Bürgermeister Markus Koneberg. Für üblich werden am dritten Adventssamstag mehrere Hundert Weihnachtsbäume aus dem gemeindeeigenen Wald in den Orten verteilt. Die Aktion fand immer an zwei zentralen Plätzen statt und war laut Koneberg sehr gut besucht.

„In diesem Jahr sind aufgrund der Corona-Pandemie jedoch das traditionelle Vorgehen und der gewohnte Ablauf nicht möglich, vom Schlagen der Christbäume im Wald bis hin zur Verteilung“, sagte der Bürgermeister. Er bat um Verständnis, dass von der Aktion abgesehen wird. Generell wolle die Gemeinde an der Tradition festhalten und sie im kommenden Jahr fortführen. (zisc)

