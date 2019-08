Claus-Erich Botzkes ist der wohl bekannteste Memminger

05:30 Uhr

Von Thomas Schwarz

Millionen Menschen kennen sein Gesicht aus dem Fernsehen, wenn er in der „Tagesschau“ die Nachrichten aus aller Welt verkündet: Claus-Erich Boetzkes arbeitet bei der ARD in Hamburg, stammt aber aus Memmingen – und hat auch heute noch einen engen Bezug zur Maustadt.

Claus-Erich Boetzkes wuchs in Memmingen auf. Selbst auf alten Fotos sieht es schon so aus, als würde er etwas vorlesen. Bild: Sammlung Boetzkes

Boetzkes ist ein echter Memminger Bub. 1956 kam er im damaligen Kreiskrankenhaus zur Welt. Einen seiner Großväter hatte es einst beruflich von Konstanz in die Mau-stadt verschlagen. Boetzkes erinnert sich gern an seine Zeit am Bernhard-Strigel-Gymnasium, wo er 1975 Abitur machte. Denn sein damaliger Deutsch- und Geschichtslehrer, Rudolf Vogel, ist quasi schuld, dass er Journalist wurde.

Als Jugendlicher ging es zur Recherche in den Iran

Die Vorgeschichte: Mit seinem Onkel Hermann war Boetzkes als Jugendlicher im Iran unterwegs, hatte dort einen Film für die Volkshochschule gedreht. Damit zahlreiches Publikum zur Vorführung kam, wollte er den Streifen in der Lokalpresse ankündigen lassen – und kam so in Kontakt zum damaligen Redaktionsleiter Karl Gäble. „Er brachte mir bei, wie man korrekt zitiert, gute Überschriften macht und nicht-kommentierende Texte schreibt“, erinnert sich Boetzkes, der schon während seiner Schulzeit für die Zeitung arbeitete. „Das machte mir so viel Freude, dass ich das zum Beruf machen wollte.“ Geholfen hat ihm damals auch der Schauspielunterricht, den er als 14-Jähriger bei Theater-Intendant Bernd Hellmann nahm: „Da bekam ich Sprechunterricht und lernte, wie man vor Publikum auftritt.“

Auf einen Hinweis von Lehrer Vogel bewarb sich Boetzkes bei der Journalistenschule in München. Die geforderte Probe-Reportage handelte von einem katholischen Pfarrer, der eine Geliebte hatte – und deswegen im Konflikt mit dem Zölibat stand. Sein Lehrer schaute sich den Artikel an. „Es würde mich wundern, wenn Sie nicht genommen würden“, habe er gesagt. Sein Lehrer behielt recht: Boetzkes wurde genommen.

Als Reporter in Uniform bei der Bundeswehr

Damals wollte er noch Lokalredakteur werden. „Das ist die spannendste Form des Journalismus – da kann man noch etwas bewirken!“ Doch es kam anders – und erst mal ging es 1975 weiter weg von Memmingen: Noch bevor er bei der Journalistenschule anfangen konnte, war die Bundeswehr dran. In Köln. Dort, bei der sogenannten Truppeninformation, machte er Nachrichten vor allem für die Soldaten im Ausland – im eigenen Radio- und Fernsehstudio der Bundeswehr. Als „Reporter in Uniform“ machte er Interviews und Moderationen. „Zu vielen Terminen sind wir im Hubschrauber geflogen“, erinnert sich Boetzkes.

Noch während seiner Zeit an der Journalistenschule in der bayerischen Landeshauptstadt knüpfte er Kontakte zum BR. Später wurden die ARD-Kollegen in Hamburg auf ihn aufmerksam. In der Hansestadt präsentierte Boetzkes von 1995 zwei Jahre lang das neu eingeführte Nachtmagazin beim Ersten. Seit 1997 moderiert er die Tagesschau am Nachmittag im wöchentlichen Wechsel mit Susanne Holst.

Der 11. September: Die einprägsamste Nachrichtensendung

Dramatisch wurde es 2001. Als am 11. September die Terroranschläge von New York geschahen, moderierte Boetzkes die Tageschau-Sendungen einschließlich der 20-Uhr-Nachrichten. „Das war für die ganze Redaktion ein traumatisches Erlebnis“, erzählt der 63-Jährige. Nicht nur wegen der Schwere der Anschläge mit Tausenden Toten. Sondern auch, weil sich die Kollegen in New York nicht meldeten. Erst nach und nach kam heraus, dass das Büro ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt nicht besetzt war. „Trotz Schwierigkeiten bei der Informationsbeschaffung und auch technischer Pannen ist es uns aber gelungen, seriös zu berichten.“ Aber: „Ich fühlte mich hilflos, habe mich durch die Sendung gekämpft.“

Ist es nicht nervig, mit überwiegend schlechten Nachrichten zu tun zu haben? „Man bekommt schon ein Weltbild, das eher negativ ist“, sagt er nachdenklich. „Aber ich sage mir immer wieder, dass wir in den Nachrichten ja eher über Ausnahmen berichten und das Leben eigentlich ganz positiv ist.“

Sein Wissen und seine Erfahrung gibt Boetzkes seit Jahren weiter – als Honorar-Professor an der TU Ilmenau in Thüringen. Diese Kompaktseminare seien „ein schöner Kontrast zur normalen journalistischen Arbeit“. Da forscht er dann über Fake News oder beschäftigt sich damit, wie Hintergrundbilder den Fernsehzuschauer von den eigentlichen Informationen ablenken können. Letzteres sei auch der Grund, warum er als Nachrichtensprecher dezente und diskrete Kleidung trage.

Claus-Erich Botzkes ist in seiner Heimat noch immer verwurzelt

Und natürlich ist er immer wieder in Memmingen – „so sechs, sieben Mal im Jahr“. Denn hier lebt immer noch seine über 90-jährige Mutter Isolde. Sein Vater Nikolaus stammte vom Niederrhein und war Unternehmer. „Er machte eine Erfindung, die heute noch genutzt wird“, erzählt Boetzkes schmunzelnd. Dabei geht es um die Ventile an Bierfässern – beziehungsweise eine dortige Verplombung. Mit der kann kontrolliert werden, ob das Fass unversehrt ist. Die Firma gehört auch heute noch der Familie. Boetzkes hat drei Kinder und eine anderthalbjährige Enkeltochter.

Wenn der 63-Jährige Urlaub hat, geht er gern in Kärnten bei Verwandten auf die Jagd und reist auf historischen Spuren – zum Beispiel nach Sarajevo, wo der österreichisch-ungarische Thronfolger 1914 ermordet wurde. Seine nächste Tour führt ihn wahrscheinlich nach Rom, konkret in den Vatikan. Dort „fahndet“ er nach dem Verbleib von Maria-Theresia-Goldmünzen. Da ist fast schon klar, was der Journalist an Memmingen schätzt: das mittelalterliche Ambiente sowie „die unglaublich schöne Architektur“.

Wo Memmingen mehr aus sich machen könnte

Memmingen könnte aber heute mehr aus sich machen, sagt Boetzkes. Und verweist auf die Zwölf Bauernartikel von 1525, die in der Kramerzunft am Weinmarkt verfasst wurden. „Das war damals hoch modern und ist einer der frühesten Punkte der europäischen Aufklärung.“ Immer wenn er vor dem historischen Gebäude stehe, denke er sich „Da müsste man mehr daraus machen ...“

Obwohl er nun schon lange in Hamburg lebt und sich dort auch wohlfühlt, steht für ihn fest: „Memmingen ist immer noch meine Heimatstadt.“