vor 18 Min.

Corona: Abstriche im BRK-Container

Fünf neue Fälle im Kreis Neu-Ulm

In den vergangenen Tagen mussten immer wieder ganze Schulklassen oder Kindergarten-Gruppen im Landkreis Neu-Ulm zum Coronatest. Wie das Landratsamt jetzt mitteilt, finden diese Tests derzeit in einem Container statt, der beim Landratsamt in Neu-Ulm aufgestellt wurde.

Passanten waren beim Parkplatz am Landratsamt Schilder mit der Aufschrift „Testung“ aufgefallen. Hintergrund ist der, dass dort Abstriche von Schulklassen und Kindergartengruppen genommen wurden, um sie auf das Coronavirus zu testen, heißt es aus dem Landratsamt. Dafür habe das BRK dem Öffentlichen Gesundheitsdienst einen Container zur Verfügung gestellt. Transportiert hatte den Container die Freiwillige Feuerwehr.

Am Freitag sind im Landkreis Neu-Ulm fünf neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle steigt damit auf 770. Die 7-Tage-Inzidenz ist damit weiter gesunken und lag am Freitag bei 25,7. In den sieben Tagen davor waren 45 neue bestätigte Fälle gemeldet worden. Aktuell befinden sich im Landkreis 75 Menschen in Quarantäne.

Der Landkreis Unterallgäu hatte am Donnerstagabend einen dritten Todesfall aus einer Senioreneinrichtung in Ottobeuren gemeldet. Eine 73 Jahre alte Bewohnerin sei im Krankenhaus verstorben, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Am Freitag wurden knapp 80 Schüler des Maristenkollegs Mindelheim getestet, nachdem fast eine komplette Jahrgangsstufe der Schule in Quarantäne geschickt wurde. Ein Schüler hatte sich mit dem Coronavirus infiziert. Am gestrigen Freitag wurde im Unterallgäu kein neuer Corona-Fall registriert. Nach Auskunft des Landratsamtes sind derzeit 57 Unterallgäuer nachgewiesen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden seit Mitte März 448 Unterallgäuer positiv getestet. Die Sieben-Tage-Inzidenz für das Unterallgäu liegt laut LGL aktuell bei 16,66. (rjk/az)

Themen folgen