vor 28 Min.

Corona-Ausbruch in Caritas-Centrum: Auch Illertisser Pflegeheim betroffen

Auch im Illertisser Caritas-Centrum sind mehrere Bewohner und Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gibt Illersenio bekannt.

In der vergangenen Woche sind mehrere Bewohner des Vöhringer Caritas-Centrums positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Montagabend gab Illersenio per Pressemitteilung bekannt, dass es auch im Illertisser Pflegeheim Infektionsfälle gibt: Beim jüngsten Reihentest am Wochenende wurden demnach im dortigen Caritas-Centrum 19 Bewohnerinnen beziehungsweise Bewohner und zwölf Pflegekräfte als Corona-positiv erkannt.

Sieben Tage sind mittlerweile vergangen, seitdem eine selbst durchgeführte Reihentestung am 7. Dezember dem Caritas-Centrum Vöhringen stark gestiegene Fallzahlen bescheinigt hatte, so Illersenio. 50 infizierte Bewohner und 16 infizierte Mitarbeiter wurden demnach in dieser Testung ermittelt. Fünf Bewohnerinnen und Bewohner sind dort seither mit Covid-19 verstorben, bei denen jedoch die typischen Corona-Symptome überwiegend ausgeblieben seien. Ausgangspunkt für die Aufdeckung der Infektionskette in Vöhringen war laut Illersenio eine völlig symptomfreie Person, der bei routinemäßigen Stichproben ein positives Ergebnis bescheinigt worden war.

Diese Teststrategie habe am Wochenende auch im Caritas-Centrum Illertissen zusätzliche Fälle ermittelt. Die Entwicklung aller Fallzahlen werde "intern weiterhin sehr engmaschig kontrolliert". Um alle Personalressourcen zu bündeln und für die kommenden Wochen bereitzuhalten, hat sich Illersenio zur Schließung der Tagespflege-Einrichtungen und der ambulanten hauswirtschaftlichen Dienstleistungen entschlossen. Aus demselben Grund werden auch die fünf Sozialstationen vorläufig nur im Minimalmodus weiter betrieben.

