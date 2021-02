18:12 Uhr

Corona-Demo in Weißenhorn: Bürgermeister sieht große Ansammlungen mit Sorge

Mehrere Anhänger der "Querdenken"-Bewegung haben sich am Freitagabend auf einer Corona-Demo in der Weißenhorner Innenstadt geäußert.

Plus Wolfgang Fendt äußert sich zu der Veranstaltung mit Querdenker Bodo Schiffmann in Weißenhorn. Die Polizei nennt Gründe für die Platzverweise.

Von Jens Noll

Wolfgang Fendt ist Jurist, daher ist ihm eines wichtig zu betonen: "In einem Rechtsstaat besteht die Möglichkeit zu Demonstrationen." Er hat Verständnis dafür, wenn Menschen, die Angst um ihre wirtschaftliche Situation oder um das Kindeswohl haben, auf die Straße gehen. Allerdings betrachtet der Bürgermeister von Weißenhorn große Menschenansammlungen wegen der bestehenden Infektionsgefahr mit Sorge. Und es gefällt ihm nicht, wenn Redner auf Corona-Demos auftreten, die zweifelhafte Aussagen von sich geben. Das war am Freitagabend in Weißenhorn der Fall.

Hunderte Menschen haben, wie berichtet, an einer Kundgebung der Gruppe "Klardenken Schwaben" in Weißenhorn teilgenommen. Weil dort Bodo Schiffmann - er gilt als einer der bekanntesten Köpfe der "Querdenken"-Bewegung - auftrat, war die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Beamten schätzten die Teilnehmerzahl auf etwa 600 Personen. Die Versammlung war beim Landratsamt Neu-Ulm angemeldet worden. Die Behörde hatte nach Absprache mit der Polizei und der Stadtverwaltung eine Genehmigung erteilt.

Der Bürgermeister von Weißenhorn kritisiert einige Aussagen

Der Bürgermeister war an dem Abend selbst nicht vor Ort. Er schaute sich aber den Ausschnitt eines Videos von der Veranstaltung an, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet. Negativ aufgefallen sind Fendt Aussagen von Rednern, die die Gefährlichkeit des Coronavirus herunterspielten. "Das ist nicht bloß ein Schnupfen", sagt das parteilose Stadtoberhaupt. Solche Aussagen könne er beim Blick auf hohe Infektionszahlen in anderen europäischen Ländern, die weniger strikte Regelungen haben, und volle Krankenhäuser nicht nachvollziehen, ergänzt Fendt.

Er finde es auch nicht richtig, dass Bodo Schiffmann auf der Veranstaltung Kritik an der Polizei geäußert habe, sagt der Bürgermeister: "Die Polizisten kommen ja nicht, weil sie Spaß daran haben, sondern weil sie kommen müssen." Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West gab es für die Einsatzkräfte während der Versammlung zahlreiche Anlässe, einzugreifen. Insgesamt wurden 92 Platzverweise erteilt.

Wie Holger Stabik von der Pressestelle des Präsidiums in Kempten auf Nachfrage präzisiert, wurden die Platzverweise gegenüber Personen ausgesprochen, die als Spaziergänger oder Schaulustige das Geschehen beobachteten, ohne an der Versammlung teilzunehmen. Teilweise haben diese Personen Stabik zufolge in der Anfangsphase auch den Verkehr auf der Hauptstraße behindert. "Mehrere Personen führten einen Hund mit und erhielten einen Platzverweis, weil Hunde von der Versammlungsbehörde untersagt worden waren", fügt der Pressesprecher hinzu. Außerdem mussten die vom Veranstalter eingesetzten Ordner und die Polizeikräfte eine Vielzahl von Teilnehmern zum Einhalten der Mindestabstände sowie zum korrekten Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ermahnen. Bei zehn Personen, die keine Maske trugen, bestand der Verdacht, dass sie den Beamten ein unrechtmäßiges ärztliches Attest vorgelegt hätten. Dem geht die Polizei derzeit nach.

Fendt sagt, man müsse den Leuten eine gewisse Hoffnung geben

In dem Videoausschnitt, den Fendt gesehen hatte, hielten die Teilnehmer die Maskenpflicht weitgehend ein. "Sofern sich die Leute an die Regeln halten, ist es in Ordnung, wenn sie demonstrieren", sagt er. Man könne nur dazu appellieren, die Hygienevorgaben einzuhalten. "Wenn wir uns alle daran halten, dann haben wir bald wieder das Leben zurück, das wir uns alle wünschen", betont Fendt.

Volles Verständnis hat der Bürgermeister für Menschen, die aus Angst um ihre wirtschaftliche Existenz für ein Ende des Lockdowns protestieren. Frühzeitige Lockerungen hält er persönlich zwar für falsch. Aber man müsse Geschäftsinhabern oder Eltern eine gewisse Hoffnung geben, dass unter bestimmten Bedingungen Läden, aber auch Schulen und Kindergärten wieder öffnen können. Gedankengut von Verschwörungstheoretikern hingegen ist aus Sicht von Fendt fehl am Platz - und auch nicht nachzuvollziehen. "Was sollen Merkel oder Söder für ein Interesse daran haben, die Wirtschaft lahmzulegen?", fragt er.

