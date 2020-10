vor 16 Min.

Corona-Effekte sind vielschichtig

Wie krisengeplagt ist die Unterallgäuer Wirtschaft? Michael Stoiber, Sachgebietsleiter am Landratsamt, zeichnet ein Stimmungsbild

Wie ist die Wirtschaft im Unterallgäu aufgestellt und wie wirkt sich die Corona-Pandemie aus? Darüber hat Michael Stoiber, Sachgebietsleiter am Landratsamt, im Kreistagsausschuss für Wirtschaft und Tourismus informiert. Der Kreis kommt demnach bislang vergleichsweise gut durch die Krise.

Im Unterallgäu gibt es rund 7280 Betriebe. Große Bedeutung hat laut Stoiber das Handwerk mit 2445 Betrieben, rund 11200 Beschäftigten und einem Umsatz von 1,54 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Das Handwerk habe die Krise bisher recht gut gemeistert, auch wenn sich dies je nach Branche unterscheide. So sei zum Beispiel der Baubereich weniger stark betroffen als etwa Friseure und Optiker. „Im Großen und Ganzen sind die Auftragsbücher voll und es läuft“, sagte Stoiber.

Charakteristisch seien zudem die umsatzstarken Industrieunternehmen. 136 Firmen mit mehr als 22450 Beschäftigten erwirtschafteten 2019 einen Umsatz von 4,9 Milliarden Euro. Aufgrund der Pandemie rechnen laut Industrie- und Handelskammer 70 Prozent der Unternehmen mit Umsatzrückgängen. Auch hierbei ist die Betroffenheit branchenabhängig, wie der Wirtschaftsförderer erläuterte. Während etwa Verpackungsindustrie und Ernährungsgewerbe wenig bis gar nicht unter der Krise zu leiden haben, wirke sie sich auf den Maschinenbau stärker aus. Bestanden in einer Branche bereits Schwierigkeiten, wie bei Automobilzulieferbetrieben aufgrund des Strukturwandels, dann sei Corona ein „Problemverstärker“. Stoiber: „Insgesamt kann man aber sagen, dass die Umsatzrückgänge in den meisten Fällen noch nicht existenzbedrohend sind.“ Die große Frage: Wie geht es in den nächsten Monaten weiter?

Der Ausbildungsmarkt ist Stoiber zufolge stabil. Auch wenn es im Vergleich zum Vorjahr weniger Ausbildungsplätze in Gastronomie und Handel gebe, seien insgesamt immer noch mehr vorhanden als es Bewerber gibt. Unter Corona gelitten habe die Berufsorientierung: Viele Messen, auf denen sich Schüler ein Bild von Berufen machen können, fanden nicht statt.

Die Arbeitslosenquote sei coronabedingt auf durchschnittlich 2,4 Prozent gestiegen. Viele Unternehmen machten von der Kurzarbeit Gebrauch. „Wir haben aber immer noch deutschlandweit eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten.“

Bemerkbar macht sich die wirtschaftliche Situation auch in den Kommunen: Die Steuereinnahmen seien bis zum dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 7,7 Prozent zurückgegangen.

Ein wichtiges Standbein ist der Tourismus. 2019 kamen mehr als 300000 Gäste und bescherten dem Landkreis über eine Million Übernachtungen. Die Gästeankünfte stiegen seit 2012 deutlich, wie Stoiber sagte. Zwar verzeichne Bad Wörishofen einen Rückgang, nach Bad Grönenbach und Mindelheim kommen hingegen mehr Gäste. „Während des Lockdowns sind die Ankunfts- und Übernachtungszahlen allerdings eingebrochen“, berichtete er. „Danach sind diese zwar wieder angestiegen, jedoch deutlich unter Vorjahresniveau geblieben.“

Bei vielen Studien sei das Unterallgäu im deutschlandweiten Vergleich vorne mit dabei. Sie bescheinigten eine hohe Lebensqualität, gute Zukunftschancen und eine starke Wirtschaft. Was die Corona-Krise betrifft, komme eine Prognose-Studie zu dem Schluss, dass der Kreis überdurchschnittlich stark betroffen sei. Die Untersuchung ist laut Wirtschaftsreferent mit Vorsicht zu genießen. Berücksichtigt worden seien nur die betroffenen Branchen an sich, nicht aber, wie es den Firmen tatsächlich gehe. (az)

