vor 32 Min.

Corona-Fall im Altenstadter Gemeinderat

Bei einem Teilnehmer der Marktgemeinderatssitzung in Altenstadt fiel der Corona-Test positiv aus.

Sitzungsteilnehmer wurden am Montag informiert

Bei einem Teilnehmer der jüngsten Sitzung des Altenstadter Gemeinderats ist ein Corona-Test positiv ausgefallen. Die Teilnehmer der Sitzung wurden am Montag darüber informiert, dass sie als Kontaktpersonen gelten, da sie sich länger als 30 Minuten gemeinsam mit der infizierten Person in einem Raum aufgehalten hatten. Nach Informationen unserer Redaktion hatte während der Sitzung kaum jemand eine Maske getragen. Die Betroffenen werden nun durch das Gesundheitsamt darüber informiert, welche Quarantänebestimmungen gelten sowie ob und wann sie zum Test müssen.

Über das vergangene Wochenende sind im Landkreis Neu-Ulm 87 neue Corona-Fälle dazu gekommen, meldet das Landratsamt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Neu-Ulm liegt bei 126,14 (Quelle: Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit/LGL). Insgesamt sind 1812 bestätigte Fälle gemeldet. Von den bestätigten Fällen sind 1467 Personen bereits wieder aus der Quarantäne entlassen worden.

So sieht die Corona-Lage in den Nachbarlandkreisen aus: Das Landesamt für Gesundheit hat am Montag 1489 Corona-Fälle im Landkreis Günzburg gemeldet, 18 mehr als tags zuvor. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 181,06. Für den Alb-Donau-Kreis meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) 2199 Fälle, die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 115,2. Der Landkreis Biberach hat mit insgesamt 1501 Fällen einen Inzidenzwert von 63,1. (rjk)

