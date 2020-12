vor 43 Min.

Corona: Hier kommen die Impfzentren im Landkreis Neu-Ulm hin

Das Landratsamt nennt konkrete Pläne für die drei Zentren, die in der Region eingerichtet werden sollen. Das erste soll bereits nächste Woche betriebsbereit sein.

Bei der Eindämmung der Corona-Pandemie sollen Impfzentren eine wichtige Rolle spielen. Deshalb hat der Freistaat Bayern beschlossen, dass in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt bis Mitte Dezember ein Impfzentrum entstehen soll. Da es sich beim Landkreis Neu-Ulm um einen bevölkerungsstarken Landkreis handelt, hat das Landratsamt drei Impfzentren geplant.

Das sind die Standorte der Corona-Impfzentren im Landkreis Neu-Ulm

Als Standorte sind der ehemalige Feneberg-Supermarkt in Weißenhorn, das Areal der Firma Nuvisan in Neu-Ulm und das Gesundheitszentrum in Illertissen (ehemalige Illertalklinik) vorgesehen. Darüber hinaus sollen drei mobile Impfteams eingesetzt werden. Mobile Impfteams sollen zum Beispiel zu Alten- und Pflegeheimen fahren, um die Menschen direkt vor Ort zu impfen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

Mit der Umsetzung mehrerer Standorte, die über den Landkreis verteilt sind, und dem Einsatz der mobilen Impfteams sollen die Impfungen möglichst zügig und auf kurzem Wege vorangetrieben werden. Alle Standorte bieten die notwendigen Voraussetzungen sowie die Infrastruktur, um die Anforderungen zu erfüllen.

Corona-Impfungen: Diese Gruppen sollen zunächst geimpft werden

Die Impfungen sind freiwillig, berichtet das Landratsamt Neu-Ulm. Das Bayerische Impfkonzept sieht vor, dass zuerst besonders vulnerable Gruppen wie Menschen hohen Alters und mit chronischen Erkrankungen geimpft werden sollen. Weitere Beispiele sind Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie Betreute und Bewohner in stationären Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.

Laut Landratsamt ist am Standort in Weißenhorn für den 15. Dezember eine grundsätzliche Betriebsbereitschaft vorgesehen. In dem ehemaligen Supermarkt-Gebäude, das der Stadt Weißenhorn gehört, ist auch bereits das Corona-Testzentrum des Landkreises seit Ende Oktober untergebracht. Mehr dazu lesen Sie hier: Neu-Ulmer Gesundheitsamt arbeitet im Kampf gegen Corona am Limit - Bundeswehr soll helfenDas Gebäude sei groß genug und von der Infrastruktur geeignet, um dort auch ein Impfzentrum einrichten zu können. Für beide Zentren werde es getrennte Zugänge geben beziehungsweise der Ablauf wird so gestaltet, dass es keine Begegnungen zwischen Personen gibt, die zum Impfen und zum Testen kommen. Betreiber des Impfzentrums wird Huber Group aus Mühlhausen sein, die auch für das Testzentrum verantwortlich ist. Für das Impfzentrum in Illertissen werde ebenfalls die Huber Group die Umsetzung und den Betrieb übernehmen.

Warten auf die Lieferung der Impfdosen

In Neu-Ulm wird parallel auf dem Gelände der Nuvisan GmbH, einem klinischen Auftragsforschungsinstitut, das Impfzentrum für den nördlichen Landkreis, eingerichtet. Dieses soll laut Landratsamt aus zwei Bereichen bestehen, die eine Trennung von Impfung und Nachbeobachtung ermöglichen. Die Impfzentren sollen in Betrieb gehen, sobald die Dosen mit dem Impfstoff geliefert werden. Ein genauer Zeit-punkt hierfür ist momentan noch nicht bekannt. Die Kosten für den Aufbau der Impfzentren übernimmt der Freistaat Bayern. (az)

