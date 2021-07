Weißenhorn

18:00 Uhr

Frisch geimpft in die Sommerferien: So lief die Aktion in Weißenhorn ab

Julian, Julia und Yannick beißen genüsslich in eine Wurstsemmel, nachdem sie am Impfzentrum in Weißenhorn eine Spritze gegen das Virus verabreicht bekommen haben.

Plus Zum Ferienstart konnten sich Kinder und Jugendliche in Weißenhorn gegen Corona impfen lassen. Drei Schüler erzählen, warum sie die Gelegenheit nutzten.

Von Andreas Brücken

Ein lauer Sommerabend, der Geruch von Gegrilltem liegt in der Luft und Armin Brechtenbreiter dreht auf der heißen Platte brutzelnde Würstchen und knackige Gemüsespieße hin und her. Aus Lautsprechern tönen Songs aus der aktuellen Hitparade oder bekannte Evergreens. Passend zum Alice-Cooper-Klassiker „School’s out for Summer“ sind Kinder und Jugendliche an diesem Abend auf dem Parkplatz des Weißenhorner Impfzentrums eingeladen, sich zum Ferienbeginn gegen Corona zu schützen. Kommt die Sonder-Impfaktion auch bei den jungen Leuten an?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

