vor 6 Min.

Corona: Inzidenzwert sinkt wieder

Aktuelle Zahlen: So sieht die Lage in der Region derzeit aus

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Coronazahlen im Landkreis Neu-Ulm sinkt wieder etwas. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) gab den Wert gestern mit 125 an. Insgesamt 1591 Fälle wurden bis Dienstag im Landkreis Neu-Ulm registriert, im Vergleich zum Vortag kamen keine neuen Fälle dazu. Innerhalb der vergangenen sieben Tage wurden 219 Fälle gemeldet. 28 Todesfälle in diesem Jahr stehen in Zusammenhang mit Corona.

Im Nachbarlandkreis Günzburg ist diese Woche ein weiterer mit Corona infizierter Mensch gestorben. Es ist der zehnte Corona-Todesfall im Landkreis sowie der insgesamt dritte Todesfall im Zusammenhang mit einer Vielzahl von Corona-Fällen in einem Günzburger Alten- und Pflegeheim. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Nachbarlandkreis liegt laut LGL bei 155,09 (am Vortag 141,70).

Weiter gesunken sind auch die Inzidenzwerte der baden-württembergischen Nachbarlandkreise: Das Robert-Koch-Institut nennt für den Alb-Donau-Kreis einen Wert von 134,5 bei insgesamt 1982 Fällen. Im Landkreis Biberach liegt der Wert mit 80,5 weiterhin unter der 100er-Marke, hier wurden insgesamt 1386 Fälle verzeichnet. (rjk)

