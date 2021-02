08:30 Uhr

Corona-Lage in Caritas-Centren in Vöhringen und Illertissen entspannt sich

In den Pflegeheimen in Illertissen und Vöhringen kehrt langsam Normalität ein. Mit den Corona-Impfungen geht es voran. Es gibt Lockerungen für die Bewohner.

Von Ursula Balken

Der Leiter des Caritas-Centrums Vöhringen, Sebastian Lautenfeld, atmet auf. Erleichterung ist in seiner Stimme zu vernehmen, denn er sieht beide Häuser in Vöhringen und Illertissen „auf dem Weg zurück in die Normalität. Es gab in den letzten Wochen keine neuen Index-Fälle mehr“.

Index-Fälle bezeichnen in der Epidemiologie jene Personen, von der die Ausbreitung einer Krankheit ihren gesicherten oder mutmaßlichen Ausgang genommen hat. Wie Lautenfeld auf Anfrage mitteilt, sind in den zwei vergangenen Wochen in jedem Haus zwei weitere Reihentestungen erfolgt, an denen alle Bewohner wie auch die Mitarbeiter teilnahmen. „Hierbei gab es sowohl bei den Bewohnern wie auch unter den Mitarbeitern keine neuen Fälle.“ Beate Sauer vom Öffentlichen Gesundheitsdienst habe am Freitag das Ausbruchsgeschehen offiziell als beendet erklärt.

Caritas in Illertissen uund Vöhringen: Manche haben die zweite Impfung

Am 28. und 31. Januar fand in beiden Caritas-Einrichtungen der zweite Impftermin statt. „Vom 10. Februar an ist somit rechnerisch mit einem Impfschutz bei den geimpften Personen auszugehen“, sagt Lautenfeld. Ebenfalls vom 10. Februar an kann unter Einhaltung der strengen Hygienevorschriften ein größeres Betreuungsangebot ermöglicht werden. Und es können wieder hausinterne Gottesdienste gefeiert werden. Vom gleichen Zeitpunkt an werden die Besucherzeiten weiter ausgedehnt. Besuche sind dann wieder an sieben Tagen der Woche möglich.

Immer in der Zeit von 14 bis 16 Uhr erfolgen Schnellabstriche. Ist dieser negativ, kann das Haus unter Einhaltung der Hygienevorschriften betreten werden und es steht einem Besuch des jeweiligen Bewohners nichts mehr im Wege. Weitere Zeiten für Abstriche sind Montag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 11 Uhr. Dabei werden dann auch weitere Besucher der Einrichtung wie zum Beispiel Physiotherapeuten oder Fußpfleger getestet. „Wir freuen uns sehr“, so Lautenfeld, „dass sich unsere Einrichtungen nun wieder einen großen Schritt in Richtung Normalität geebnet haben und sehr froh, das sich nun für unsere Bewohnerinnen und Bewohner das Zusammenleben wieder einfacher und abwechslungsreicher gestaltet.“

