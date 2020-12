vor 16 Min.

Corona-Pandemie: Richtige Infektionszahlen sind wichtiger denn je

Plus Das Landratsamt Neu-Ulm hat in den vergangenen Tagen einige Fehler bei den Infektionszahlen gemacht - und keine gute Figur abgegeben. Ein Kommentar.

Von Rebekka Jakob

Corona hat uns zu Zahlenjunkies gemacht. Es sind die Zahlen, die uns Tag für Tag beschäftigen: Wie viele Infizierte gibt es in meiner Gemeinde? Wie hoch liegt der Inzidenzwert in meinem Landkreis? Und wie viele Kindergartengruppen in unserer Kita sind derzeit in Quarantäne? Längst haben die Statistiken nicht mehr nur informativen Charakter, sondern betreffen unseren Alltag direkt – gerade jetzt, wo der Inzidenzwert darüber entscheidet, ob wir nachts das Haus verlassen dürfen oder wen wir wo treffen dürfen. Wenn Fehler passieren - wie reagieren wir?

Beispiel Osterberg: Die Corona-Zahlen mehrerer Kommunen waren falsch

Mit der Bedeutung der Zahlen ist auch die Bedeutung ihrer Genauigkeit enorm gestiegen. Das macht es umso ärgerlicher, wenn Zahlen von offizieller Seite nicht stimmen. Das Landratsamt Neu-Ulm hat dabei in den vergangenen Tagen leider keine gute Figur abgegeben. Wochenlang und unwidersprochen veröffentlichte die Kreisbehörde für die Gemeinde Osterberg einen Wert von null Corona-Infizierten. Erst nach einem Bericht unserer Redaktion stellt sich heraus: Die Zahlen waren falsch.

Es hatten sich bereits drei Menschen aus Osterberg nachweislich mit Corona infiziert, die sogar längst wieder als gesund gelten. Bei genauer Durchsicht der Zahlen zeigt sich: Nicht nur in Osterberg stimmt nicht alles, auch in anderen Kommunen gab es Fehler. Am Ende führt die Überprüfung sogar dazu, dass die Gesamtzahl der Corona-Fälle im Landkreis Neu-Ulm niedriger ist, als vorher angegeben. Man kann nur spekulieren, ob die richtigen Daten vielleicht auch den ein oder anderen Inzidenzwert der vergangenen Wochen hätten verändern können.

Eine Klasse der Grundschule in Altenstadt war nicht wie angegeben in Quarantäne

Großen Ärger hat das Landratsamt diese Woche auch an der Grundschule Altenstadt ausgelöst: Eine Klasse sei in Quarantäne, meldete die Kreisbehörde diese Woche bei ihrem täglichen Update. Das sei definitiv nicht der Fall, hieß es aus der Schule, die sich daraufhin bei unserer Redaktion über den Fehler beschwerte – wir waren jedoch nur der Überbringer der falsch gemeldeten Daten. Auch die Eltern von Kindern, die eine Neu-Ulmer Kita besuchen, hat das Gesundheitsamt in Stress versetzt – denn die Testergebnisse ihrer Kinder kamen und kamen nicht.

Ganz klar: Fehler können passieren, erst recht in einer für alle derart schwierigen und ungewohnten Situation wie im Augenblick. Es wäre daher falsch, vom Landratsamt maschinelle Gründlichkeit einzufordern. Wo Menschen am Werk sind, passieren nun einmal auch Missgeschicke. Verständnis für die Ungeduld und auch für den Ärger vieler Betroffener ist allerdings kein Fehler. Denn selten in unserem Leben waren korrekte, frühzeitig übermittelte Daten und Zahlen so wichtig wie heute. Und sie werden es – davon dürfen wir nach der derzeitigen Lage ausgehen – noch eine Weile bleiben. Denn auch irgendwann hoffentlich bessere Zahlen müssen eben einfach stimmen.

