Corona-Regeln ignoriert: Musikschule Dreiklang entließ zwei Lehrkräfte

Die Musikschule Dreiklang hat in der Pandemie zwei Lehrer entlassen. Das wurde nun bekannt.

Plus Wie überall gelten auch in der Musikschule strenge Corona-Regeln. An die wollten sich wohl nicht alle halten.

Von Franziska Wolfinger

Die Corona-Pandemie mit all ihren Regeln zum Infektionsschutz hat im vergangenen Jahr vielen Einrichtungen ihre Arbeit erschwert. Auch die Musikschule Dreiklang, die in Vöhringen, Bellenberg und Illertissen unterrichtet, musste sich auf die neue Situation einstellen. Wie nun durch Zufall herauskam, haben aber wohl nicht alle Lehrkräfte das Hygienekonzept unterstützt.

Öffentlich wurde dies, weil ein aufmerksamer Vöhringer Stadtrat im Musikschul-Haushalt über hohe Anwaltskosten gestolpert ist. Da die Musikschule Dreiklang von den drei Kommunen mitfinanziert wird, stellt Schulleiter Christoph Erb seinen Haushalt jedes Jahr den Illertisser und Vöhringer Stadträten sowie den Bellenberger Gemeinderäten vor. Im Großen und Ganzen sieht es mit den Finanzen der Schule nicht schlecht aus. Alle Kommunen haben eine Rückzahlung erhalten.

Vöhringer Stadtrat wundert sich über hohe Anwaltskosten im Musikschul-Haushalt

Volker Barth (SPD) hat sich das Zahlenwerk dennoch genau angeschaut und sich gewundert: 5000 Euro für einen Anwalt? Das sind ungewöhnliche Ausgaben für eine Musikschule. Schulleiter Christoph Erb erklärte auf Barths Nachfrage in einer Sitzung des Vöhringer Hauptausschusses: "Wir haben uns im vergangenen Jahr von zwei Lehrkräften trennen müssen." Der Grund: Die beiden Lehrer hätten sich nicht an die Corona-Regeln gehalten, so der Musikschulleiter, der dann wohl die entsprechenden Konsequenzen ziehen musste.

Zu den Maßnahmen, die die Musikschule in der Corona-Pandemie ergreifen musste, gehörte unter anderem die Umstellung von Präsenz- auf Online-Unterricht während der Lockdowns im Frühjahr und nun im Winter. In den Monaten dazwischen und nun seit einigen Tagen gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln. Unter diesen Umständen ist immerhin der Einzelunterricht möglich. Noch auf Eis liegen die Übungsstunden der Ensembles. Chöre, Musik-, Trommel- und Ballettgruppen oder die Bläserklasse können weiterhin nicht stattfinden.

